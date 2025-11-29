Concejo aprobó presupuesto de $4,5 billones para Cartagena en 2026

En una sesión ordinaria sin precedentes, este sábado 29 de noviembre el Concejo Distrital aprobó el presupuesto de Cartagena para 2026, por un total de $4.554.387.903.557, en el que el 70 % será destinado para la recuperación de colegios públicos, el plan de alimentación escolar y la construcción de hospitales y centros de salud.

La votación unánime de los 19 concejales refleja su compromiso con el futuro de la ciudad y sus habitantes, y su confianza en el plan financiero histórico presentado por el Distrito, bajo el lema “Lo mejor está por venir”, alineado con el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena destacó que frente a los $3,9 billones de presupuesto aprobados por el Concejo para 2025, el presupuesto general del Distrito tiene un crecimiento del 14,21% para 2026. Los $4,55 billones se distribuyen así: el 78% (equivalente a $3.559.946.065.658) para inversión pública, el 18% ($827.768.143.827) para gastos de funcionamiento y el 4% ($166.673.694.072) para el servicio de la deuda.

Del monto destinado a inversión pública, la mayor parte se concentra en ámbitos sociales con asignaturas pendientes o carencias de desarrollo o atención integral. El mayor incremento en inversión es del 59% y corresponde a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, que tiene $48.055 millones para la atención de grupos vulnerables, adultos mayores y comunidades étnicas.

En Educación, la inversión se incrementa en un 27%, que equivalen a $1,2 billones para continuar con la recuperación de la infraestructura escolar, así como con programas como la alimentación escolar, y apostarle a la calidad educativa con la ampliación de programas universitarios en instituciones oficiales y formación de docentes; en salud, $1,52 billones se destinan para atención y construcción de hospitales, régimen subsidiado y programas de salud pública. Estos dos sectores representan el 70% de la inversión distrital, consolidando al presupuesto 2026 como un instrumento de fuerte impacto social.

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS:

El presupuesto de $4,55 billones se asignan a las secretarías y dependencias del sector central, órganos de control, fondos especiales y establecimientos públicos, de la siguiente manera:

* Despacho del alcalde ($131.539.546.298):$24.924.339.634 para gastos de funcionamiento y $106.615.206.664 para inversión.

* Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana ($67.893.470.925): $10.909.307.752 para gastos de funcionamiento y $56.984.163.173 para inversión.

* Secretaría de Hacienda ($312.167.411.827):$117.482.143.520 para gastos de funcionamiento, $159.886.767.486 para servicio de la deuda y $34.798.500.821 para inversión.

* ⁠Secretaría General ($755.406.580.105):$413.888.432.824 para gastos de funcionamiento y $341.518.147.281 para inversión.

* Secretaría de Infraestructura ($39.720.290.048):$1.325.329.420 para gastos de funcionamiento y $38.394.960.628 para inversión.

* Secretaría de Educación ($1.209.060.570.173):$8.882.978.271 para gastos de funcionamiento y $1.200.177.591.902 para inversión.

* Secretaría de Participación y Desarrollo Social ($50.181.406.878): $2.125.840.000 para gastos de funcionamiento y $48.055.566.878 para inversión.

* Secretaría de Planeación: ($35.591.215.190):$3.367.605.680 para gastos de funcionamiento y $32.223.609.510 para inversión.

* Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS ($1.545.964.633.539): $25.815.414.965 para gastos de funcionamiento y $1.520.149.218.574 para inversión.

* Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena - DATT ($24.226.472.424): $16.113.108.860 para gastos de funcionamiento y $8.113.363.564 para inversión.

* Departamento Administrativo de Valorización ($4.314.290.512): $2.145.181.572 para gastos de funcionamiento y $2.169.108.940 para inversión.

* Fondo Territorial de Pensiones ($77.047.242.245): $70.260.315.659 para gastos de funcionamiento y $6.786.926.586 para servicio de la deuda.

* Secretaría de Turismo ($10.338.266.248):$1.117.478.727 para gastos de funcionamiento y $9.220.787.521 para inversión.

* Escuela de Gobierno: $3.500.000.000 para inversión.

* ⁠Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER ($62.492.074.541): $7.417.921.547 para gastos de funcionamiento y $ 55.074.152.994 para inversión.

* ⁠Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Corvivienda ($36.843.010.666):$21.772.065.510 para gastos de funcionamiento y $15.070.945.156 para inversión.

* Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC ($16.151.013.319): $6.941.402.024 para gastos de funcionamiento y $9.209.611.295 para inversión.

* Establecimiento Público Ambiental - EPA ($18.333.289.213): $8.081.567.210 para gastos de funcionamiento y $ 10.251.722.003 para inversión.

* Distriseguridad ($35.631.483.245):$5.525.075.086 para gastos de funcionamiento y $30.106.408.159 para inversión.

* ⁠Institución Universitaria Mayor de Cartagena ($28.916.956.483): $25.711.796.483 para gastos de funcionamiento y $3.205.160.000 para inversión.

* ⁠Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe - IDACCC ($9.154.545.064): $4.046.704.469 para gastos de funcionamiento y $5.107.840.595 para inversión.

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL:

* Localidad Histórica y del Caribe Norte: $10.000.000.000 para inversión.

* Localidad de la Virgen y Turística: $10.000.000.000 para inversión.

* Localidad Industrial y de la Bahía: $10.000.000.000 para inversión.

ÓRGANOS DE CONTROL:

* Concejo Distrital: $19.218.122.775 para gastos de funcionamiento.

* Personería Distrital: $17.579.741.630 para gastos de funcionamiento.

* Contraloría Distrital: $13.116.270.209 para gastos de funcionamiento.