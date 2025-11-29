Caso fuga de ‘Matamaba’ se estancó porque no hay fiscal: Juez exige a Fiscalía celeridad

El juicio en contra del único exfuncionario del INPEC judicializado por la fuga del extinto narco alias ‘Matamba’ se estancó porque el proceso se quedó sin fiscal.

En menos de dos meses el juicio contra Milton Libardo Jiménez, el entonces inspector en la cárcel La Picota, se ha aplazado porque los fiscales fueron removidos y trasladados a otros despachos sin explicación alguna.

Milton Jiménez, hasta el momento, es el único señalado como presunto responsable de la fuga del hoy muerto y entonces capo de la mafia Juan Lárrison Estupiñán alias ‘Matamba’, en la noche del 18 de marzo de 2022.

Por parte de la Fiscalía falta escuchar a cuatro testigos, pero no se ha podido porque cada vez que hay audiencia a los fiscales los trasladan. La situación ya colmó la paciencia del juez.

En la audiencia que se programó para el 15 de octubre pasado, cambiaron sorpresivamente a la fiscal y supuestamente designaron a la fiscal 118, pero ella no estaba preparada para la diligencia.

El juicio se reprogramó para el 21 de noviembre, pero el juez se sorprendió cuando vio en el estrado a una nueva fiscal solicitando un nuevo aplazamiento.

El juez 36 de Conocimiento de Bogotá exigió a la Fiscalía celeridad al juicio y reprogramó para abril de 2026.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio le ha seguido la pista al proceso por la fuga de ‘Matamba’, al menos, a lo largo del proceso en contra de Milton Jiménez han pasado ocho fiscales y la evidencia en el expediente indica que varios guardias estarían implicados en la fuga, pero hasta el momento no hay avances por parte del ente acusador.