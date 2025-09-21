Arrancó el juicio por la fuga de ‘Matamba’: Informes de Policía Judicial apuntan a otros guardias

Arrancó el juicio en contra del antiguo inspector de la cárcel La Picota de Bogotá, Milton Libardo Jiménez.

ARRANCÓ EL JUICIO POR LA FUGA DE ‘MATAMBA’: INFORMES APUNTAN A OTROS GUARDIAS

UNIDAD INVESTIGATIVA CARACOL RADIO

El antiguo inspector de la cárcel La Picota de Bogotá, Milton Libardo Jiménez reapareció en el banquillo de los acusados en un juzgado de Paloquemao, hasta el momento, como el único presunto responsable de la fuga del hoy muerto Juan Lárrison Estupiñán alias ‘Matamba’.

En el arranque del juicio, el exfuncionario del INPEC de nuevo se declaró inocente:

Según la teoría de la Fiscalía, en la noche del 18 de marzo de 2022, alias ‘Matamba’ disfrazado de guardia, evadió toda la seguridad del Pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá donde estaba recluido, bajó ocho pisos sin que nadie lo viera y supuestamente, Milton Jiménez habría sido quien removió los puestos de la guardia, dejó abiertas las rejas para que ‘Matamba’ emprendiera la huida en un vehículo de color gris.

Otros guardias estarían implicados

Uno de los testigos aseguró ante el juez que, el día de la fuga hubo tres compañías de guardia cada una conformada entre 60 y 80 personas para custodiar la seguridad de la cárcel. Es decir, el acusado Milton Jiménez no pudo ser el único presunto responsable.

Otro de los testigos del ente acusador reconoció que, desde el pabellón de alta seguridad donde estaba recluido ‘Matamba’, sí era posible salir por otra zona, sin pasar por la guardia externa, lugar donde estaba el hoy acusado Milton Jiménez.

Las llaves de la celda de ‘Matamba’ las tenía el pabellonero

Dicen los testigos que solo el pabellonero tenía las llaves de la celda de alias ‘Matamba’ y las puertas de seguridad del edificio donde el extinto narco salió sin problema.

El investigador de la Fiscalía aseguró que no reconoce si la persona de tes morena que aparece en los videos de seguridad era o no alias ‘Matamba’.

Y el antiguo guardia Jeison Andrés Bernal Novoa, quien para ese momento tuvo a cargo la seguridad de la reja principal reconoció que para la noche del escape de ‘Matamba’, no cumplió con los protocolos de seguridad y no verificó quiénes estaban en los vehículos que esa noche salieron de la cárcel La Picota.

Testigo de la Fiscalía habría mentido: declaración jurada sería clave en el proceso

Caracol Radio conoció los informes de policía judicial y las declaraciones juradas de guardias del INPEC, de otros procesos que se adelantaron por la fuga de alias ‘Matamba’.

Se trata del guardia Johan Jiménez Sabogal, él resulta ser importante en la fuga de ‘Matamba’ porque fue la persona que no se presentó a trabajar en la guardia externa en la noche del escape.

Esa ausencia fue el detonante para que Milton Jiménez, entonces inspector de cárcel el hoy acusado, hiciera movimientos en la guardia.

Jiménez Sabogal, presuntamente, mintió ante la Fiscalía, en su declaración afirmó que no fue a trabajar en la noche que se escapó ‘Matamba’ porque supuestamente tenía diarrea.

“durante el tiempo que estuve enfermo, permanecí en mi alojamiento, nunca me retiré del establecimiento, de esto puede dar fe el dragoniante Bernal”.

La declaración jurada del testigo Johan Sebastián Jiménez Sabogal, por el caso fuga de 'Matamba' Ampliar

Resulta que antiguo guardia Jeison Andrés Bernal, dijo en el estrado dijo que su compañero, el guardia Johan Sabogal no estuvo en su habitación.

Dijo el exfuncionario que sobre las 7 de la noche se fue a descansar en su habitación fiscal de la cárcel La Picota, y que sobre las 8:00 pm “escuchó” salir al compañero que supuestamente estaba enfermo.

Dijo que, sobre las 11:50 pm del 17 de marzo, de cuando se levantó para recibir turno se dio cuenta que su compañero Johan Sabogal, supuestamente enfermo, no estaba en la habitación. .

Los informes de Policía Judicial a los que accedió la Unidad Investigativa de Caracol Radio muestran que el testigo Johan Sabogal, habría salido de la cárcel La Picota, en su vehículo KIA RIO de color gris entre la 01:30am y las 2:10 am, es decir, la misma hora en que ‘Matmaba’ escapó. El guardia que estaba a cargo de la vigilancia de la reja principal lo identificó mediante reconocimiento fotográfico.

“en informe de investigador de campo suscrito por el perito en morfología, corresponde a JOHAN SEBASTIAN JIMENEZ SABOGAL. A petición del ministerio público, el testigo escribe con su puño y letra sobre el álbum, que reconoce la imagen No. 2, porque esta persona había bajado el vidrio del carro hasta la mitad y se había despedido de él diciéndole ”chao auxi”. (ver imagen)

el testigo Johan Sabogal, habría salido de la cárcel La Picota, en su vehículo KIA RIO de color gris entre la 01:30am y las 2:10 am, es decir, la misma hora en que ‘Matmaba’ escapó Ampliar

Otro informe de Policía Judicial, indica que el vehículo KIA RIO de color gris, de propiedad del guardia Johan Sabogal, presuntamente, estuvo en la zona de rumba conocida como cuadra picha en el sector de la Primero de Mayo con Av Boyacá al suroccidente de Bogotá.

El vehículo gris de vidrios oscuros que salió de La Picota entre la 1:30 am y las 2:10 am es de características similares al que señala la Fiscalía en el que escapó el extinto narco alias ‘Matamba’.

El guardia Johan Sabogal, es uno de los testigos que la Fiscalía llevará al juicio cuyas audiencias están programadas para esta semana.