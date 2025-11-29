Baja el desempleo, pero sigue la crisis social en la frontera

La ciudad registra también el indice más alto de informalidad / Foto Archivo( Caracol Cúcuta )

Cúcuta

A pesar del descenso en la tasa de desempleo revelada por el Departamento Nacional de Estadística, DANE en la medición de la tasa de desocupación laboral para el mes de octubre que alcanzó un 10.5%.

Las Centrales Obreras han llamado la atención durante más de una década de la crisis social provocada por la falta de oportunidades laborales para los cucuteños y residentes del área metropolitana.

La crisis política derivada de la tensa situación en Venezuela provocó un aumento desproporcionado de la informalidad en la ciudad y en la zona de frontera.

“Lo que siempre hemos dicho es que no ha existido una política pública de empleo, pese a que los gobiernos pasan , pasan y prometen acciones que nunca se hacen efectivas, solo promesas...” dijo un dirigente sindical.

Precisó además que “la carencia de oportunidades también esta reflejada en la falta de creación de empresas de promover actividades al margen de lo público, que es la única fuente de generación de empleo”.