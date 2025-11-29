ATENCIÓN: Tiroteo en centro comercial en Bucaramanga entre policía y presuntos ladrones de joyería

Bucaramanga

En el centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en el barrio cabecera del llano en Bucaramanga, se registró un intercambio de disparos en medio de un presunto hurto a una joyería.

Algunos de los ciudadanos captaron el momento que generó temor y zozobra al interior del establecimiento comercial.

“La policía está entrando por el parqueadero por todos los lados y armados hasta los dientes, se escucharon una cantidad de detonaciones, una balacera impresionante”, afirmó uno de los ciudadanos.

Las personas que se encontraban dentro del centro comercial fueron evacuadas. Caracol Radio llegó al lugar de los hechos y grabó el momento exacto en el que tres personas fueron capturadas.

#Exclusivo | Hay 5 capturas por el hurto a joyería en el centro comercial cuarta etapa. Caracol radio grabó el momento en el que tres personas son trasladas hacia la patrulla. Hay 2 fallecidos, un intendente de la policía y una de las personas que participó en el hurto. pic.twitter.com/DY3U5UxwCG — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 29, 2025

Según información que se pudo confirmar, fueron cinco los capturados, dos fallecidos y dos heridos: un intendente de la Policía y una de las personas que participaron en el hurto.

🚨#Atentos | En el Centro Comercial Cuarta Etapa, al parecer, unos hombres armados entraron a robar una joyería. Según testigos, un policía estaba de civil y hubo intercambio de disparos. Según reportes preliminares, hay dos muertos y un herido. #NoticiaenDesarollo pic.twitter.com/fZ7BSOhIxV — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 29, 2025

#Atentos | Por lo menos 20 disparos escuchó la comunidad del barrio Cabecera dentro del centro comercial cuarta etapa en Bucaramanga. El centro comercial fue evacuado en su totalidad. pic.twitter.com/aYY4TRV7g6 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 29, 2025