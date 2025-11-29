ATENCIÓN: Tiroteo en centro comercial en Bucaramanga entre policía y presuntos ladrones de joyería
Fueron evacuados las personas que se encontraban dentro del centro comercial cuarta etapa. Autoridades reportan víctimas en el intercambio de disparos.
Bucaramanga
En el centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en el barrio cabecera del llano en Bucaramanga, se registró un intercambio de disparos en medio de un presunto hurto a una joyería.
Algunos de los ciudadanos captaron el momento que generó temor y zozobra al interior del establecimiento comercial.
“La policía está entrando por el parqueadero por todos los lados y armados hasta los dientes, se escucharon una cantidad de detonaciones, una balacera impresionante”, afirmó uno de los ciudadanos.
Las personas que se encontraban dentro del centro comercial fueron evacuadas. Caracol Radio llegó al lugar de los hechos y grabó el momento exacto en el que tres personas fueron capturadas.
Según información que se pudo confirmar, fueron cinco los capturados, dos fallecidos y dos heridos: un intendente de la Policía y una de las personas que participaron en el hurto.