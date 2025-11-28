Sancionaron seis comercios en Bogotá por mala disposición de residuos: tuvieron que pagar multas

Bogotá D.C

Como ordenó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se están fortaleciendo los operativos para limpiar la ciudad y sancionar a los responsables de la disposición inadecuada de residuos.

Operativo en Antonio Nariño

En un nuevo operativo liderado por las diferentes secretarías distritales en el barrio Restrepo en la localidad de Antonio Nariño, las autoridades hallaron que tres establecimientos comerciales disponían de manera inadecuada los residuos.

“Acción que derivó en la imposición de tres comparendos por violar las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de acuerdo con el reporte.

Las sanciones impuestas implicaron pagos entre $759.900 y $1.518.400, por disponer residuos especiales en el espacio público, según lo establecido en los artículos 35 y 111 del Código de Policía.

En total, se impusieron 18 comparendos y se realizaron dos inmovilizaciones. La intención de que participen distintas instituciones distritales para combinar acciones operativas, pedagógicas y sancionatorias.

“Hemos identificado dos malas conductas: la mala disposición de residuos y el mal parqueo”, aseguró el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda.

Operativo en Chapinero

En el sector del Parque de Los Hippies, uno de los puntos críticos de Bogotá, también se adelantó un operativo parecido por parte de la Alcaldía Local de Chapinero.

Durante la jornada, liderada por la Alcaldía Local y acompañada por la Secretaría Distrital de Gobierno, se visitaron siete establecimientos comerciales, en los cuales se desarrollaron acciones de sensibilización sobre el manejo de residuos orgánicos y se adelantó inspección, vigilancia y control (IVC) para verificar la documentación requerida para su funcionamiento.

Como resultado se impusieron tres comparendos a establecimientos que sacaron residuos en horarios no permitidos y a un establecimiento que no contaba con la documentación completa para operar.

“Nuestro objetivo es que los establecimientos comerciales comprendan la importancia del manejo adecuado de residuos y del cumplimiento de los horarios de disposición. Cuidar nuestras calles es un acto de corresponsabilidad y un compromiso con la convivencia y la sostenibilidad de Chapinero para mejorar el espacio público.”, indicó la Alcaldesa Local, Catherine Chaves Hernández.