Rescataron a comerciante al que le robaron su mercancía y fue intimidado en Soacha

Cundinamarca

Un comerciante se movilizaba en un camión por toda la Autopista Sur cuando fue interceptado por delincuentes que lo amenazaron, lo bajaron del vehículo y lo llevaron a una zona boscosa del municipio de Soacha.

Los delincuentes robaron la mercancía que estaba en el vehículo que estaba avaluada en cerca de $50 millones de pesos.

Sin embargo, el conductor logró pedir ayuda de la Policía Nacional, por lo que comenzó un gran operativo para el rescate del hombre.

Las autoridades lograron capturar a una persona y recuperar el camión que había sido robado en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.

“Uniformados adscritos a la Estación de Policía Centro logran la captura de un hombre de 54 años y la recuperación de un camión con carga avaluada en $50 millones de pesos”, aseguró el comandante de la Policía de Soacha, el coronel Gómez.

De acuerdo con el coronel, el capturado presenta antecedentes penales por los delitos de secuestro, extorsión, hurto agravado y concierto para delinquir.

El hombre fue judicializado y fue enviado a una cárcel.