Programación de la fecha 3 de Eliminatorias Femeninas rumbo al Mundial 2027

Colombia venció a Ecuador en la Liga de Naciones Femenina / Getty Images / Agencia Press South

¡Vuelven las emociones del fútbol femenino! El viernes 28 de noviembre se disputará la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, en donde ocho selecciones buscarán conseguir dos boletos directos a la Copa del Mundo y dos al repechaje. Es preciso recordar que por primera vez se juega este formato rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Luego de disputarse las dos primeras fechas de Eliminatorias, la Selección de Colombia es quien lidera la tabla con un puntaje perfecto de 6 sobre 6, tras vencer 4-1 a Perú y 2-1 a Ecuador. Seguido de Chile, Argentina y Venezuela, cada una con 4 puntos. Ecuador tiene 3, Uruguay 1; mientras que Paraguay y Perú no han podido sumar.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina

Cabe recordar que en este campeonato participan nueve selecciones, debido a que Brasil, al ser el país anfitrión del Mundial Femenino 2027, no disputará este nuevo formato por decisión de la FIFA y CONMEBOL. Es por esto que cada selección jugará solamente ocho partidos y tendrán una jornada de descanso.

Para esta fecha, la Selección de Argentina es la que tomará su respectivo descanso del campeonato, mientras que Colombia es quien estará libre en la cuarta jornada.

Viernes 28 de noviembre

Perú vs. Chile

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Ciudad: Cusco, Perú

Bolivia vs. Colombia

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Municipal de El Ato

Ciudad: El Alto, Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Huerta

Ciudad: Asunción, Paraguay

Ecuador vs. Venezuela

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Ciudad: Quito, Ecuador

Libre: Argentina

