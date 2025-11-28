Programación de la fecha 3 de Eliminatorias Femeninas rumbo al Mundial 2027
La Selección lidera la clasificación al cabo de dos jornadas.
¡Vuelven las emociones del fútbol femenino! El viernes 28 de noviembre se disputará la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, en donde ocho selecciones buscarán conseguir dos boletos directos a la Copa del Mundo y dos al repechaje. Es preciso recordar que por primera vez se juega este formato rumbo al Mundial de Brasil 2027.
Luego de disputarse las dos primeras fechas de Eliminatorias, la Selección de Colombia es quien lidera la tabla con un puntaje perfecto de 6 sobre 6, tras vencer 4-1 a Perú y 2-1 a Ecuador. Seguido de Chile, Argentina y Venezuela, cada una con 4 puntos. Ecuador tiene 3, Uruguay 1; mientras que Paraguay y Perú no han podido sumar.
Así se jugará la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina
Cabe recordar que en este campeonato participan nueve selecciones, debido a que Brasil, al ser el país anfitrión del Mundial Femenino 2027, no disputará este nuevo formato por decisión de la FIFA y CONMEBOL. Es por esto que cada selección jugará solamente ocho partidos y tendrán una jornada de descanso.
Para esta fecha, la Selección de Argentina es la que tomará su respectivo descanso del campeonato, mientras que Colombia es quien estará libre en la cuarta jornada.
Viernes 28 de noviembre
- Perú vs. Chile
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Garcilaso de la Vega
Ciudad: Cusco, Perú
- Bolivia vs. Colombia
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Municipal de El Ato
Ciudad: El Alto, Bolivia
- Paraguay vs. Uruguay
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Huerta
Ciudad: Asunción, Paraguay
- Ecuador vs. Venezuela
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Rodrigo Paz Delgado
Ciudad: Quito, Ecuador
Libre: Argentina