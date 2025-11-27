Colombia visita a Bolivia buscando seguir líder de la Liga de Naciones: fecha, hora y cómo seguir

La Selección Colombia Femenina de mayores inició por todo lo alto la participación en el nuevo formato de clasificatorias al Mundial Brasil 2027. La Tricolor venció a Perú 4-1 en Medellín y 1-2 a Ecuador en Quito.

Estos resultados dejaron al equipo dirigido por Angelo Marsiglia, terminadas las primeras dos fechas, como líderes de la tabla de posiciones con 6 unidades. El combinado patrio fue el único que ganó sus dos encuentros.

Bolivia, un nuevo reto para Colombia

El reto ante Bolivia será en las alturas del Hernando Siles de La Paz (más de 3.600 mt). Sin lugar a dudas, la manera en la que se afrontará este aspecto será crucial, pues muchas futbolistas de la selección nunca han jugado en esas condiciones.

Para adaptar al equipo, se estableció la concentración en Santa Cruz de la Sierra, la cual arrancó el lunes con la llegada de las primeras jugadoras y se completó el martes con el arribo de Linda Caicedo. La primera práctica con grupo completo tuvo lugar este miércoles 26 de noviembre.

🎥 ¡𝐀 𝐭𝐨𝐩𝐞 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚! 💃🔥



La 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙁𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧𝙚𝙨 quiere dejarlo todo en la cancha. 🦾⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/NlZSrkOJhG — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 26, 2025

¿Cuál es la convocatoria de la Selección Colombia?

- Arqueras: Katherine Tapia (Palmeiras - BRA), Natalia Giraldo (América De Cali), Luisa Agudelo (Deportivo Cali).

- Defensas: Mary José Álvarez (Atlético Nacional), Daniela Arias (San Diego Wave F.C. - USA), Carolina Arias (América De Cali), Jorelyn Carabalí (Brighton & Hove Albion F.C. - ENG), Liz Katerine Osorio (Atlético Nacional), Ana María Guzmán (Palmeiras - BRA), Yirleidis Quejada (C.F. Pachuca - MEX), Manuela Vanegas (Brighton & Hove Albion F.C. - ENG).

- Volantes: Juana Ortegón (Independiente Santa Fe), Ilana Izquierdo (Atlético San Luis - MEX), Daniela Montoya (Gremio - BRA), Mariana Múñoz (América De Cali), Marcela Restrepo (C.F. Monterrey - MEX), Leicy Santos (Washington Spirit - USA).

- Delanteras: Linda Caicedo (Real Madrid C.F. - ESP), Wendy Bonilla (Pumas - MEX), Ivonne Chacón (Chicago Stars F.C - USA), Greicy Landázury (Palmeiras - BRA), Valerin Loboa (Portland Thorns - USA), Gabriela Rodríguez (Cruzeiro F.C. - BRA).

Fecha, hora y cómo seguir Bolivia vs. Colombia

El juego se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El juego, usted lo podrá vivir mediante el minuto a minuto de Caracol.com.co