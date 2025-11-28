Productores de limón en Huila enfrentan crisis por bajos precios

Neiva

La situación de los productores de limón en el departamento del Huila continúa siendo crítica debido a la inestabilidad del mercado nacional. Los precios fluctúan diariamente, lo que provoca que muchos agricultores entren en pérdidas constantes. Aunque existe un esfuerzo considerable por mantener cultivos orgánicos certificados, el valor real no se reconoce en el comercio local. Esta falta de equilibrio económico ha generado desmotivación y el abandono de numerosos cultivos en la región.

Actualmente, una asociación de 54 pequeños productores opera en 16 municipios del Huila, con un total de 210 hectáreas de limón orgánico certificadas bajo estándares como Global GAP y los sellos nacionales del ICA. Aunque ya tienen acuerdos comerciales establecidos con empresas aliadas en Europa, los envíos están en pausa mientras esperan la recertificación necesaria. Aun así, la exportación representa para ellos la única opción de obtener un precio justo frente al mercado interno.

Según Carlos Torres, productor, afirmo que “las cifras de Asohofrucol, en el departamento existen alrededor de 2.500 hectáreas de limón en producción, aunque no se cuenta con un registro preciso sobre el volumen total generado. Parte de la cosecha se comercializa en departamentos como Santander, Antioquia y Valle del Cauca. En condiciones óptimas, los productores orgánicos del Huila alcanzan entre 30 y 40 toneladas por hectárea al año, superando una transición difícil entre el cultivo convencional y el orgánico”.

Los precios del limón evidencian la gravedad del problema: mientras en el mercado nacional el kilo puede valer entre 500 y 1.200 pesos, en ocasiones alcanza 3.000 para luego desplomarse nuevamente. Esto contrasta con el valor internacional, donde el producto orgánico tipo exportación se paga entre 0,80 y 0,90 dólares por kilo. A pesar de cultivar principalmente la lima ácida Tahití —variedad con mejor salida internacional—, los citricultores siguen afectados por la intermediación, la falta de tecnología y la ausencia de una cadena citrícola sólida en el Huila, lo que mantiene la preocupación latente entre los productores.