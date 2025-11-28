Por amenazas a Ismael Peña la Universidad Nacional pide a rector encargado proteger su integridad

El representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional Diego Torres solicitó al rector encargado de la institución, Andrés Felipe Mora, poner en marcha nuevas estrategias para proteger a los docentes, a los estudiantes y al personal académico de la universidad.

“Me dirijo a usted con profunda preocupación ante la grave situación de seguridad que enfrentan varios miembros de la comunidad académica, quienes han sido objeto de amenazas directas o han visto intensificadas sus intimidaciones previas, desde su nombramiento como rector encargado”, indica la comunicación.

Torres solicitó que se adopten medidas específicas para proteger al profesor José Ismael Peña y a su familia. En la comunicación se lee: “En particular, deseo que le brinde un alto nivel de protección al profesor Ismael Peña y su familia, quienes han empezado a sufrir amenazas ya bien conocidas por la comunidad académica”.

El funcionario afirmó que estas intimidaciones están relacionadas con la coyuntura institucional y con la participación de distintos actores universitarios en discusiones recientes sobre la designación de autoridades.

El documento incluye cuatro solicitudes concretas dirigidas a la Rectoría. La primera se refiere a una evaluación prioritaria de riesgo para identificar el nivel de amenaza que enfrentan los miembros de la comunidad académica.

La segunda plantea la activación de medidas de protección institucional y, si es necesario, la coordinación con entidades del Estado como la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía General de la Nación.

Una tercera solicitud señala la necesidad de iniciar investigaciones internas para determinar si las amenazas provienen de sectores dentro de la propia comunidad universitaria, y la obligación de informar estos hechos a las autoridades competentes.

Finalmente, la carta pide la emisión de una declaración pública rechazando el uso de intimidaciones como mecanismo de presión en la institución.

En el documento, Torres afirmó: “La protección de quienes han sido objeto de intimidación es fundamental para preservar el ambiente de diálogo, respeto y autonomía que debe caracterizar a la Universidad Nacional.” El representante también pidió que las acciones que se tomen sean informadas de manera oportuna.