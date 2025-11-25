¿Qué viene para la U. Nacional tras designación de rector encargado?: Andrés Felipe Mora reacciona

Por segunda vez el Vicerrector General de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, asume como rector encargado de la institución, tras la decisión del Consejo Superior Universitario, de reconocer la vacancia del cargo al determinar que la sentencia del Consejo de Estado que niega la nulidad de la designación de Ismael Peña, no quedó en firme.

Mora quien fue asesor de política pública en la Secretaría de Educación del Distrito y director de Fomento del Viceministerio de Educación Superior en el Ministerio de Educación en 2022, informó que recibió la directriz del CSU, de culminar el año académico y administrativo con total normalidad.

“Debemos seguir adelante con el cumplimiento de las funciones misionales de la universidad, seguir adelante con las labores académico y administrativas y seguir avanzando en la culminación satisfactoria del semestre en la universidad”, indicó el rector (e).

¿Y la constituyente universitaria?

El rector encargado, cuya posesión se realiza durante el día, advirtió que la constituyente universitaria, que a propósito instaló la mesa hace pocos días, sigue adelante, pero su continuidad dependerá exclusivamente del consejo superior universitario.

“Es un proceso que se ha lanzado desde el Consejo Superior Universitario, únicamente el Consejo Superior Universitario podrá hacerle ajustes o podrá eventualmente dejarlo de lado, pero actualmente seguimos adelante”, agrega.

Mientras tanto, el CSU deberá definir el proceso de elección de un rector en propiedad y el Consejo de Estado, pronunciarse sobre la negación de nulidad de la designación de José Ismael Peña, como rector.