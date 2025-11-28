Nico Hernández celebra 10 años de carrera y lanza “Me retiré” con un mensaje de amor y madurez
El artista colombiano inicia una nueva etapa con un sencillo que honra las raíces del género popular.
El reconocido artista colombiano Nico Hernández presenta su nuevo sencillo “Me retiré”, una canción que marca el inicio de una etapa más madura en su carrera y celebra 10 años de trayectoria musical.
Con un estilo fresco y juvenil, el intérprete honra los sonidos tradicionales del género popular colombiano, reafirmando su compromiso con las raíces y la autenticidad.
“Me retiré” relata la historia de un hombre que, por amor, decide dejar atrás las noches de fiesta, el licor y la vida desordenada para dedicarse plenamente a su pareja. La composición estuvo a cargo de un equipo liderado por Nico Hernández, junto a Gabriel Morantes, Yair Alejandro Quintero, Tomás Botero, Katherine López y Benji Cordero, quienes lograron una pieza honesta y cargada de sentimiento.
El video oficial, dirigido por el propio artista, fue grabado en una fecha muy especial: el día en que celebró una década de carrera, convirtiéndolo en un proyecto con gran valor personal y profesional. Este lanzamiento se suma a un 2025 lleno de éxitos para Nico, quien realizó más de 40 conciertos en Colombia y conquistó Bolivia con 7 sold out en distintas ciudades, consolidando su presencia internacional.
Además, este año el artista logró posicionarse como #1 en varias emisoras con su éxito “Caprichito”, y marcó un hito al convertirse en el primer cantante del género popular en aliarse con Adidas, confirmando su impacto cultural y proyección global.
Con “Me retiré”, Nico Hernández abre una nueva etapa musical que refleja madurez, autenticidad y respeto por las raíces, demostrando por qué es una de las voces más influyentes de la música popular y regional actual. Su propuesta sigue conectando con el público, reafirmando que la música puede ser un puente entre tradición y modernidad.