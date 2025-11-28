Nico Hernández celebra 10 años de carrera y lanza “Me retiré” con un mensaje de amor y madurez

El reconocido artista colombiano Nico Hernández presenta su nuevo sencillo “Me retiré”, una canción que marca el inicio de una etapa más madura en su carrera y celebra 10 años de trayectoria musical.

Con un estilo fresco y juvenil, el intérprete honra los sonidos tradicionales del género popular colombiano, reafirmando su compromiso con las raíces y la autenticidad.

“Me retiré” relata la historia de un hombre que, por amor, decide dejar atrás las noches de fiesta, el licor y la vida desordenada para dedicarse plenamente a su pareja. La composición estuvo a cargo de un equipo liderado por Nico Hernández, junto a Gabriel Morantes, Yair Alejandro Quintero, Tomás Botero, Katherine López y Benji Cordero, quienes lograron una pieza honesta y cargada de sentimiento.

El video oficial, dirigido por el propio artista, fue grabado en una fecha muy especial: el día en que celebró una década de carrera, convirtiéndolo en un proyecto con gran valor personal y profesional. Este lanzamiento se suma a un 2025 lleno de éxitos para Nico, quien realizó más de 40 conciertos en Colombia y conquistó Bolivia con 7 sold out en distintas ciudades, consolidando su presencia internacional.

Además, este año el artista logró posicionarse como #1 en varias emisoras con su éxito “Caprichito”, y marcó un hito al convertirse en el primer cantante del género popular en aliarse con Adidas, confirmando su impacto cultural y proyección global.

Con “Me retiré”, Nico Hernández abre una nueva etapa musical que refleja madurez, autenticidad y respeto por las raíces, demostrando por qué es una de las voces más influyentes de la música popular y regional actual. Su propuesta sigue conectando con el público, reafirmando que la música puede ser un puente entre tradición y modernidad.