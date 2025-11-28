Neiva fortalece su planta docente y enfrenta retos críticos en infraestructura educativa para 2026

Neiva

La Secretaría de Educación Municipal anunció que el Ministerio de Educación aprobó la incorporación de 34 docentes que por años permanecieron en provisionalidad. Este ajuste en la planta responde al fortalecimiento de los programas de primera infancia, especialmente en jardín, prejardín y transición. Según la entidad, Neiva asumió desde 2024 la responsabilidad plena de este ciclo formativo, lo que facilitó justificar la ampliación.

En cuanto al cierre del año escolar 2025, la secretaria explicó que el balance se realizará al culminar noviembre, cuando se consolide el sistema de matrículas y se analice la deserción estudiantil. Recordó que el año inició con 47.870 alumnos, aunque durante el periodo se registran ingresos y salidas por cambios familiares o traslados de residencia. El objetivo es establecer un diagnóstico claro que permita planear las acciones para 2026.

Según Amelia Monroy, secretaria de educación de Neiva, comento que “una de las mayores preocupaciones para 2026 es el alto costo de los servicios públicos de las instituciones educativas. Actualmente el municipio debe cubrir alrededor de 348 millones de pesos mensuales, lo que proyecta un déficit cercano a los 3.000 millones al año”.

Sobre la situación de las sedes educativas, la secretaria informó que el 48% presenta algún nivel de deterioro. Aunque no se contempla el cierre de instituciones, sí existen estructuras que necesitan obras más profundas que van más allá del mantenimiento básico. En Bogotá, la administración revisa proyectos que serán presentados al Fondo de Infraestructura Educativa.