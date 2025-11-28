Navipiano abre su telón en Bucaramanga: tres días de conciertos, talleres y música navideña

Bucaramanga

Con recitales, talleres, conferencias y repertorios llenos del encanto de la Navidad, este viernes 28 de noviembre inició en Bucaramanga Navipiano 2025, un evento académico y artístico organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Escuela de Música Mezzoforte, la Orquesta Sinfónica Juvenil, el proyecto sinfónico y un total de diez instituciones musicales que se unieron para celebrar el fin de año a través del piano y la música orquestal.

Liliana Amaya, docente y una de las coordinadoras del evento, explicó que la iniciativa nació de la necesidad de crear un espacio conjunto que permitiera a niños, jóvenes y adultos compartir escenario alrededor del repertorio navideño. “Normalmente, en esta época todas las escuelas realizamos clausuras y presentaciones. Entonces dijimos: ¿por qué no hacemos un evento donde podamos tener el piano, pero también toda esa música orquestal que tanto gusta en Navidad?”, señaló.

Navipiano 2025: programación del evento

El festival abrió este viernes con un concierto inaugural a las 9:00 de la mañana en el Auditorio de Ingenierías de la UNAB. Durante toda la jornada, profesores y maestros invitados, incluyendo jurados y docentes provenientes de Medellín, orientarán recitales y actividades formativas.

Para mañana sábado, la agenda continúa desde las 8:00 de la mañana en el mismo auditorio, con masterclass y, a las 2:00 de la tarde, una conferencia destacada a cargo del maestro Daniel Vega, quien hablará sobre el funcionamiento del cerebro del músico durante el estudio.

“Hoy y mañana tendremos música navideña todo el día. Los estudiantes de las escuelas participantes estarán tocando en diferentes espacios”, comentó Liliana Amaya.

Gran concierto de cierre

El domingo, a las 10:00 de la mañana, será el esperado concierto de clausura en el Auditorio Mayor de la UNAB. Allí, la Orquesta Sinfónica Juvenil interpretará piezas navideñas junto a los 18 mejores solistas seleccionados por un jurado.

“Vamos desde el repertorio anglosajón tradicional hasta el Burrito Sabanero. Es un concierto para toda la familia”, destacó la organizadora.

Entrada gratuita

Todos los eventos, incluidos los recitales y el concierto sinfónico, cuentan con entrada libre. “Es una invitación para que las familias compartan, disfruten y se contagien del espíritu navideño. El piano es el protagonista, pero la Navidad también”, concluyó Amaya.

Navipiano se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre e invita a la comunidad a sumarse a esta celebración musical con sello bumangués.

