En Floridablanca, las luces navideñas se encenderán a finales de noviembre

Los renos de Papá Noel iluminados con las luces navideñas. ( Caracol Radio - Juan Carlos Ordóñez )

Floridablanca está terminando de instalar las luces navideñas a pocos días de que inicie la Navidad. La alcaldía municipal confirmó que el próximo domingo 30 de noviembre se enciende el municipio.

El alumbrado de este año se verá desde el Parque Principal, Parque La Pera, Avenida desde Puente Provenza hasta Papi Quiero Piña, Parque Las Llaves y Alameda Bucarica entre otros.

Este año el alumbrado contará con figuras a escala, estructuras 3D y pasajes luminosos.

El secretario de infraestructura de Floridablanca, Gerson González, explicó que el montaje del alumbrado está a cargo del Banco Inmobiliario, empresa con la que la administración firmó convenio.

“El convenio se realizó un convenio con el Banco Inmobiliario y, a su vez, hay un operador de alumbrado público. Nosotros trabajamos bajo ese convenio y eso nos permite tener recursos disponibles para esto”, explicó el secretario.

González, para este montaje se invirtió una suma de “1.200 millones de pesos, estamos invirtiendo en lo que tiene que ver con esa parte del alumbrar navideño”.

Y en comparación con el área metropolitana, el panorama del alumbrado se mueve así, en Piedecuesta las prendió el fin de semana pasado, en Girón todavía no hay detalles del montaje y en Bucaramanga hay polémica por el contrato del alumbrado.