Las autoridades capturan a una persona por abusar sexualmente a menor de 14 años

La Policía Nacional, por medio de la Unidad Básica de Investigación Criminal, logró dar con la captura en la localidad de Puente Aranda de Bogotá a través de la orden judicial.

Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, donde la persona implicada, al parecer, realizó tocamientos y abusó sexualmente del menor.

Debido a esto, se emitió la orden judicial por el Juzgado 2 Penal de Funza, la cual había sido ejecutada el pasado 5 de noviembre de este año.

La persona capturada, ya contaba con antecedentes penales, así lo expresa el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales, el cual afirma que “dentro de sus antecedentes en el sistema SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) se puede destacar que presenta anotaciones por lesiones personales”.

Por su parte, las autoridades invitan a denunciar cualquier hecho o situación que ponga en riesgo o perjudique la vida de los niños, niñas y adolescentes por medio de las líneas nacionales 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).