Huila inicia plan piloto de vacunación contra el dengue en tres municipios del departamento

Neiva

El Ministerio de Salud confirmó que el Huila fue seleccionado para hacer parte del plan piloto de vacunación contra el dengue, una estrategia que se aplicará inicialmente en los municipios de Neiva, Rivera y Palermo. Según la Secretaría de Salud, esta decisión responde a la alta incidencia de la enfermedad en la región. La vacuna, que ya está disponible de manera particular en el país, será evaluada mediante estos pilotajes para determinar su futura incorporación al Plan Ampliado de Inmunizaciones.

El secretario de Salud recordó que el dengue ha generado un impacto significativo en el departamento, con 19 muertes registradas el año anterior y cinco más en lo corrido del presente año. Explicó que la cartera nacional citó a los territorios seleccionados a una reunión en Bogotá para definir lineamientos técnicos e iniciar la ejecución entre enero y febrero. Aunque Neiva concentra el mayor número de casos, municipios como Acevedo, Oporapa, Campoalegre y Pitalito también muestran cifras preocupantes. Los fallecimientos recientes se reportaron en Neiva, Oporapa y Palermo.

Cesar Roa, secretario de salud departamental, informó que “sobre los avances en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), destacando que ya se observan resultados positivos desde su implementación en 2012. A la semana epidemiológica 44 se han registrado 162 casos relacionados con esta enfermedad, pero se proyecta una reducción gracias a las nuevas tecnologías de detección. Durante este proceso, la vacuna contra el dengue se aplicará de manera conjunta con la del VPH en población de 9 años, lo que permitirá mejorar los niveles de cobertura, actualmente en 44%.

Finalmente, las autoridades departamentales analizan medidas adicionales para prevenir el uso indebido de pólvora durante las festividades de fin de año, especialmente en Neiva, donde suelen concentrarse la mayoría de los casos. El gobernador y su equipo evalúan restricciones para evitar que niños y adolescentes resulten lesionados. Como es habitual, se implementará alerta hospitalaria en las fechas críticas, como la noche de velitas, Navidad y Año Nuevo.