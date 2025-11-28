Hallan partes de un cuerpo humano en el centro de Bogotá: esto se sabe

Bogotá D.C

Hace pocos minutos un macabro hallazgo sorprendió a la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Las autoridades cercaron la carrera 6 con calle 8 para adelantar el respectivo levantamiento del cuerpo que fue encontrado en una maleta abandonada.

La Fiscalía y la Policía están a cargo de estas labores criminalísticas y de investigación.

“Las zonas de atención de la localidad de Santa Fe, en el sector de Las Cruces fueron informados de un cuerpo sin vida dentro de una maleta en este momento el Cuerpo Técnico de Investigación está realizando las labores de recolección de información y de videos de cámaras cercanas para esclarecer los hechos”, aseguró Martha Ibagué, Oficial de Inspección de la Policía.

Noticia en desarrollo...