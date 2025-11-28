Esta es la lista del Frente Amplio para el Senado: Roy Barreras y Clara López impulsan la movida
La lista integra líderes sindicales, antiguos liberales, influenciadores y mucho más.
El partido de la Fuerza, que lidera Roy Barreras, el Movimiento Unitarios y los partidos Mais, Ecologistas, Esperanza Democrática y PTC, inscribieron hoy ante la Registraduría Nacional su acuerdo de coalición, que integra la primera lista completa de 100 candidaturas para las elecciones al Senado, previstas para el 8 de marzo del 2026.
La primera lista de la izquierda quedó consolidada con líderes sindicales, antiguos liberales, influenciadores y varios representantes del progresismo, que buscan la continuidad del poder.
La lista tendrá el nombre de “Frente Amplio Unitario”, e integra la coalición que conforman Unitarios, Mais y La Fuerza para quedarse con las urnas del 8 de marzo, en las elecciones al Senado.
¿Quiénes conforman la lista?
La lista quedó encabezada por Gustavo García Figueroa, exviceministro del Interior del gobierno Petro, y le sigue Fabio Arias, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, y Andrea Carolina Ángel Espitia.
Otros de los nombres que se destacan en la lista son el exsuperintendiente de Salud Luis Carlos Leal, Leonidas Name, sobrino del senador Iván Name y Domingo José Ayala Espitia, el presidente de Fecode.