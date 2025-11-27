ASI se suma a coalición del Verde, En Marcha, Colombia Renaciente y el Partido Democráta al Senado

Colombia

La Alianza Social Independiente se sumó a la coalición que la Alianza Verde, En Marcha, el Partido Democrática y Colombia Renaciente presentarán para las elecciones al Congreso de la República del próximo año.

#RetoElecciones2026 La Alianza Social Independiente se suma a la coalición que la Alianza Verde, En Marcha, el Partido Democrática y Colombia Renaciente presentará para las próximas elecciones al Congreso de la República.



Desde la coalición informaron además que hasta el… pic.twitter.com/w1HdlFmQOs — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

Según informaron desde las colectividades, la ampliación de la alianza ratifica su compromiso con la materialización de objetivos y principios en común, así como una visión de país que aseguran pone en el centro la defensa de la constitución y la democracia, la transparencia, el cuidado del medio ambiente y la autonomía territorial.

“La ampliación de esta alianza ratifica el compromiso con unos principios compartidos, una agenda de prioridades comunes y una visión de país que pone en el centro la defensa de la Constitución, la democracia, el ambiente, la autonomía territorial, la transparencia, la participación comunitaria, la defensa de la familia y la niñez, la diversidad étnica y el bienestar de los y las colombianos”.

La canddiatura presidencial:

Informaron además que hasta el momento no se ha definido a un candidato presidencial en la coalición e indicaron que la decisión que tome cada partido no compromete el acuerdo ya pactado.

“Ratificamos que como coalición no hemos definido ninguna candidatura presidencial, independientemente de que cada partido de manera autónoma tome alguna decisión, sin que ello comprometa el presente acuerdo de coalición”.

Agregaron que su trabajo se concentra en la “construcción programática conjunta” y en la consolidación de una propuesta “seria y responsable para el país que encabecen nuestros candidatos y candidatas al Senado, así como algunos acuerdos regionales que concertemos para la construcción de listas a la Cámara de Representantes”.

Hay que señalar que en los próximos días la coalición deberá definir tanto quién será su cabeza de lista al Senado como el orden que tendrá la lista, que será abierta, debido a que el 8 de diciembre vence la fecha de inscripción.