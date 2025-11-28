Emergent Cold LatAm inauguró segunda bodega de frío en Cartagena

Emergent Cold LatAm, la empresa más grande de soluciones logísticas a temperatura controlada para alimentos en América Latina, inauguró su segundo almacén de frío en Cartagena en la Zona Franca Parque Central.

La instalación, que contó con una inversión de USD 18 millones, hace parte de un plan de inversiones de USD 150 millones que la compañía ejecuta en Colombia y refuerza su presencia en uno de los corredores logísticos más importantes del país: el Caribe colombiano.

“El crecimiento del sector agroalimentario y el aumento en el movimiento de alimentos refrigerados y congelados en Colombia confirman la necesidad de seguir ampliando nuestra red. Cartagena es clave en este proceso y esta nueva inversión reafirma nuestra visión de largo plazo en el país”, aseguró Alain Eichmann, Director General para la región Caribe en Emergent Cold LatAm.

Esta infraestructura complementa la operación de la compañía en Cartagena, donde ya contaba con un almacén de frío ubicado en la Zona Franca La Candelaria (Vía Mamonal Km 9), en el corazón del Parque Industrial de Mamonal, uno de los complejos industriales más importantes del país y acceso directo al corredor de carga y a los puertos de la ciudad. La nueva instalación cuenta con más de 9.000 posiciones de pallet y 76.000 m³ de capacidad.

Es un desarrollo propio, diseñado y construido con tecnología de última generación para operaciones de temperatura controlada, integrando eficiencia energética, automatización de procesos y estándares avanzados de seguridad alimentaria.

Con esta ampliación de capacidad operativa en la Costa Atlántica, una región que es punto estratégico para el comercio exterior y el abastecimiento nacional, la compañía atenderá con

mayor eficiencia, agilidad y seguridad a la industria de alimentos refrigerados y congelados de esta región del país.

Cartagena, nodo estratégico del Caribe para la cadena de frío

“Integrar este nuevo almacén de frío a nuestro ecosistema logístico del Caribe colombiano, una zona estratégica para el comercio exterior y de alto flujo de productos refrigerados y congelados - en especial proteína y alimentos procesados- nos llena de orgullo. Ante una industria alimentaria en crecimiento en la región, Cartagena se posiciona como un nodo logístico clave en nuestro plan de expansión en Colombia”, destacó Alain Eichmann.

Con la entrada en operación de este almacén, la compañía incrementa su capacidad operativa en la Costa Atlántica, refuerza su competitividad regional y amplía su oferta de soluciones eficientes, seguras y sostenibles en cadena de frío. Esto se refleja en mayor agilidad, reducción de tiempos y un impacto directo en las cadenas de suministro del sector.

Aporte al empleo y a la economía

La operación de esta nueva instalación generará 50 empleos directos y 150 indirectos, permitiéndole consolidar a Emergent Cold LatAm a nivel nacional 500 empleos directos y 1.500 indirectos. Se trata de una contribución directa al desarrollo económico del departamento de Bolívar, del Caribe colombiano y del país.

Actualmente, la compañía ha iniciado la construcción de un almacén en Cali (6.000 pallets) y está considerando inversiones en Medellín y Barranquilla. “Colombia es uno de nuestros mercados más estratégicos y seguiremos invirtiendo”, indicó Alain Eichmann.

Desde su llegada al país en 2022, la multinacional de cadena de frio para alimentos ha expandido su red con instalaciones en Buga, Cartagena, Funza/Bogotá y Girón/Bucaramanga; hoy cuenta con 6 almacenes, 58.000 posiciones de pallet y 507.000 m³ de capacidad nacional.

A nivel regional, la compañía cuenta con 110 almacenes, 1.3 millones de posiciones de pallets y 9,4 millones de metros cúbicos de capacidad. Ha consolidado 24 adquisiciones y 18 construcciones y expansiones.