El Pulso del Fútbol, 28 de noviembre de 2025

Tilman Palacios celebra su gol ante el Medellín / Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre la victoria del América ante el Medellín en la tercera fecha de los cuadrangulares. Steven dijo: “Me gustó mucho el partido, independientemente del equipo que ganó, porque fue un encuentro bueno de ver, que lo mantenía a uno a la expectativa”. Sobre el tema José agregó: “El polaco, el delantero del Medellín, se quejó de la quemadera de tiempo del América, y la verdad es que eso depende del árbitro y cómo le de manejo al partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

