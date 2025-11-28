El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 28 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza las posibilidades del América para llegar a la final.

Tilman Palacios celebra su gol ante el Medellín / Colprensa.

Tilman Palacios celebra su gol ante el Medellín / Colprensa.

Juan Cedeño

¿América es más combativo que Nacional y Junior

¿América es más combativo que Nacional y Junior

36:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tilman Palacios celebra su gol ante el Medellín / Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre la victoria del América ante el Medellín en la tercera fecha de los cuadrangulares. Steven dijo: “Me gustó mucho el partido, independientemente del equipo que ganó, porque fue un encuentro bueno de ver, que lo mantenía a uno a la expectativa”. Sobre el tema José agregó: “El polaco, el delantero del Medellín, se quejó de la quemadera de tiempo del América, y la verdad es que eso depende del árbitro y cómo le de manejo al partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad