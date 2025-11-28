Ejercito rescata a nueve secuestrados en operación en el occidente del Huila

Neiva

En una operación el Gaula de la Policía Huila logró rescatar a nueve personas que llevaban 46 días secuestradas por un grupo armado ilegal. Las víctimas habían sido engañadas con un falso negocio de explotación minera que las llevó desde Antioquia hasta límites entre Huila y Cauca. Su ubicación fue posible gracias a una investigación detallada de inteligencia.

La acción fue desarrollada de manera articulada por el GAULA, la SIJIN, la SIPOL y el Ejército Nacional, logrando ubicar a los secuestrados en la vereda San Miguel de La Plata. El despliegue operacional, que inició hacia las tres de la mañana del 28 de noviembre.

El General Jose Bertufo Soto S, afirmo que “durante el operativo, los comandos del GAULA realizaron un allanamiento en el inmueble donde eran retenidas las víctimas. Allí capturaron a dos presuntos integrantes del frente Hernando González Acosta y recuperaron a un menor reclutado por la estructura criminal. También se incautaron armas y munición de guerra empleadas por el grupo armado”.

Entre los capturados se encuentra alias “Richar”, señalado de participar en hechos violentos como la instalación de una motocicleta bomba en La Plata. Este individuo presenta órdenes de captura por delitos como terrorismo, secuestro, homicidio agravado y concierto para delinquir.

Las víctimas eran mantenidas en cautiverio mientras les exigían una suma cercana a cinco mil millones de pesos a cambio de su liberación. Gracias a la intervención conjunta, hoy recuperan su libertad y se confirma que no hay personas secuestradas en el Huila.