Dos menores fallecidos y seis heridos dejó grave accidente en Paz de Río

Paz de Río

Un accidente de tránsito se registró en la vía que comunica al municipio de Paz de Río con la salida hacia Sativa Sur y Duitama, donde una tractomula se estrelló contra una vivienda, dejando como saldo dos menores de edad fallecidos y seis personas heridas, todas pertenecientes a una misma familia que se encontraba de vacaciones.

La emergencia fue atendida por personal de la ESE Salud Paz de Río, que activó de inmediato los protocolos de atención. La gerente de la entidad, Claudia Teresa Mojica, explicó que el primer equipo de auxilio llegó rápidamente al lugar y que, debido a la complejidad del caso, fue necesario solicitar refuerzos.

“Salió un primer equipo con médico, auxiliar y conductor de ambulancia, pero por la magnitud del accidente se activó un segundo grupo de atención. Además, recibimos apoyo de los municipios de Socha, Belén y Socotá, así como de Acerías Paz del Río”, señaló.

#Atención Una tractomula, al parecer sin frenos, se salió de la vía y su carga impactó una vivienda en el barrio El Progreso, en #PazdeRío.



De forma preliminar se reportan 5 heridos, entre ellos 2 menores. pic.twitter.com/YVctRRNMpU — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 28, 2025

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de segundo nivel. Según el reporte, dos mujeres de 41 y 63 años, y cuatro hombres de 47, 36, 10 años y un menor de 23 meses, fueron remitidos al Hospital Regional de Duitama y a la Clínica de Boyacá. El conductor de la tractomula también fue trasladado a un centro médico.

La gerente confirmó que las víctimas fatales fueron una niña de 10 años y un niño de 12 años, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del impacto. “Lamentablemente, estos dos menores perdieron la vida. Los demás pacientes fueron remitidos estables y permanecen bajo observación médica”, indicó Mojica.

Sobre las causas del accidente, la funcionaria explicó que estas serán determinadas por las autoridades competentes. En el sitio hicieron presencia organismos de socorro, la SIJÍN y la Fiscalía General de la Nación, encargados de adelantar las labores judiciales correspondientes.