¡Colombianos a cuartos! Gran día en el Challenger de Bogotá: Mejía y Barrientos van por los títulos

El día de ayer, jueves 27 de noviembre, se jugaron los últimos partidos correspondientes a la segunda ronda del Challenger Seguros del Estado que se está jugando actualmente en el Club Los Lagartos de la ciudad de Bogotá. Allí, los tenistas colombianos demostraron lo mejor de su tenis, gracias a lo cual, actualmente hay 3 colombianos en cuartos de final del cuadro principal de sencillos.

El día miércoles, cuando se jugaron los primeros partidos correspondientes a la segunda ronda, salió victorioso Nicolás Barrientos, el único colombiano que jugó ese día. Sin embargo, el día jueves se disputaron 4 partidos correspondientes a sencillos, donde dos colombianos, Juan Sebastián Gómez y Nicolás Mejía, lucharon por un cupo en los cuartos de final.

Jornada del 27 de noviembre

La jornada inició con el español David Jorda enfrentándose al estadounidense y ex-top 100 Stefan Kozlov, donde en un partido reñido, el jugador norteamericano se lo terminó llevando en dos sets con marcadores de 6-4 y 6-4.

Juan Sebastián Gómez

Luego de este, entró a canchas el primer colombiano del día, el actual top 997 del mundo, Juan Sebastián Gómez, que se enfrentó al estadounidense Karl Poling, a quien le remontó un impresionante perdido luego de perder el primer set por 5-7, para luego ganar el segundo y tercer set por 6-3 y 6-2 para hacerse con un puesto en los cuartos de final del Challenger.

Nicolás Mejía

Continuando con la tendencia ganadora, entró a cancha el favorito del público colombiano, y el segundo mejor clasificado del torneo, Nicolás Mejía, que se enfrentó al español Alex Martínez que venía de eliminar al otro colombiano Miguel Tobón. Allí, en una demostración de jerarquía y haciendo respetar la localia, Mejía ganó el partido en dos sets por 6-3 y 6-2, en un encuentro que no representó un gran desafío.

Varillas-Rodríguez Taberna

Por último, y cerrando la jornada de sencillos, se enfrentó el jugador con el mejor ranking histórico de sencillos, ex-top 60 Juan Pablo Varillas, contra el argentino ex-top 150 Santiago Rodríguez Taberna, en un encuentro muy reñido, donde terminó resaltando el gran nivel del peruano Varillas, que finalizó el partido tras ganarlo 6-4 y 7-6(3).

Cuadro de dobles

Por otro lado, en cuanto al cuadro de dobles, la pareja de colombianos Heredia/Tobón quedó eliminada en un súper tie-break de tercer set contra Dickerson/Gima, finalizando un partido donde los locales tuvieron cuatro match points y una ventaja de 6-1 que terminó en un 14-16.

Además, la pareja mejor clasificada de dobles, Escobar/Reyes Varela, cayó frente a Magadan/Poling en un tercer set que finalizó 11-13. Y en cuanto a los jugadores colombianos, tanto Cristian Rodríguez como Nicolás Barrientos, ganaron sus respectivos partidos y hacen soñar al público con una final donde se encuentren dos colombianos.

