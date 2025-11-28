Cardique presentó Ambientic, la nueva aplicación móvil para enfrentar delitos ambientales

El director de Cardique, Ángelo Bacci, presentó Ambientic, la nueva aplicación móvil que se proyecta como una de las herramientas más innovadoras del país para enfrentar los delitos ambientales.

La jornada, realizada durante una sesión extraordinaria del Ecobloque Marino-Costero, reunió a autoridades distritales, organismos de control, líderes comunitarios, alcaldías locales y expertos ambientales.

Durante la presentación, Bacci explicó que Ambientic nace como respuesta a una necesidad urgente de Cartagena:

“Los impactos ambientales negativos que se presentan en la ciudad requieren acción inmediata. Con Ambientic queremos que todos los organismos del Estado se activen, y que los ciudadanos nos ayuden”.

Los miembros del Ecobloque Cartagena, quienes serán los primeros en utilizar la Aplicación, coincidieron en que la presentación de AMBIENTIC es un hecho histórico, que permitirá reaccionar más rápido, prevenir y consolidar una red de respuesta más eficiente.

Jacqueline Guerra, asesora del alcalde para asuntos ambientales, destacó el salto tecnológico que representa la app: “Ambientic es un paso enorme. Esto no es solo tecnología: es una forma moderna de gobernanza ambiental. El Distrito se compromete a trabajar de manera articulada para que esta herramienta sea el puente entre la ciudadanía y la acción inmediata”.

Por su parte el alcalde de la Localidad 1, Frank Ricaurte, fue enfático al valorar el impacto que tendrá: “Hoy nos están presentando la herramienta más poderosa para evitar daños al medio ambiente. Valoramos el gran esfuerzo de Cardique. Se acabó el ‘tape-tape’.

Desde hoy se iniciará el proceso de alimentación de los usuarios administrativos, para su configuración y manejo. Próximamente se presentará a los ciudadanos para que conozcan cómo usarla y darle paso a su ejecución.

“Esta es una app de todos”: Ángelo Bacci, director de Cardique