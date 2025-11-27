SAC presenta “43 caminos para cumplirle al campo” en el Congreso Nacional Agropecuario

En el marco del Congreso Nacional Agropecuario, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) presentó el documento “43 caminos para cumplirle al campo”. En conversación con Caracol Radio, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, explicó que este documento constituye una hoja de ruta para el periodo 2026–2030, con el fin de entregar a los aspirantes a la Presidencia y al Congreso herramientas que permitan fortalecer el desarrollo rural.

“Con este documento le estamos dando a los candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso de nuestro país, todas las herramientas que necesitan para que le cumpla al campo. Hay temas de seguridad física, de seguridad jurídica, el papel de la mujer en la ruralidad porque es el momento de que el campo tenga cambio en seguridad física, jurídica y que se permita mantener como lo hemos hecho siempre la seguridad alimentaria de todo el país”, dijo el presidente de la SAC.

El dirigente también destacó la importancia de reforzar la confianza en las instituciones, especialmente ante el proceso electoral que se acerca.

Además, señaló que en el Congreso estuvieron presentes el Presidente de la Corte Constitucional, Presidente del Consejo de Estado, Registrador Nacional y el Procurador General, para reiterar el respaldo al trabajo institucional en las zonas rurales.

“Hacemos un llamado al Estado colombiano y por eso vino hoy el Presidente de la Corte Constitucional, el Presidente del Consejo de Estado, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Procurador para manifestarle un respaldo a estos actores que son fundamentales para nuestra democracia y en particular con lo que se viene en materia electoral”, agregó el Bedoya.

Finalmente, con estas propuestas la SAC busca aportar insumos concretos para la formulación de políticas públicas que fortalezcan el campo colombiano en los próximos años.