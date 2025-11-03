Venezuela destruye campamento que pertenecería al frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela destruyeron un campamento que pertenecería al frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

El comandante estratégico operacional de la FANB Domingo Antonio Hernández, indicó que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Jesús María Semprum en la región del Catatumbo en lo que asegura hace parte de la “Zona Binacional de Paz”.

La institución indicó que en el campamento hallaron 20 brazaletes alusivos al “Frente 33 de las FARC”.

Incautaron de un rifle, dos chalecos tácticos, un sombrero, dos portacargadores, un bolso táctico, un par de botas militares, dos pares de botas negros, cinco pantalones impermeables, un traje de buzo, así como 125 cartuchos de diferentes calibres.

“Venezuela es tierra de paz, nuestro territorio nacional no está en venta, no se enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta”, añadió la Milicia que no precisó si hubo detenidos en el operativo.

El pasado miércoles, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó de la destrucción de tres campamentos logísticos vinculados al narcotráfico en los estados Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) y Apure (oeste, también limítrofe con el país andino).