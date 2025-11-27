Procuraduría acusa a exdirectora de Indersantander por irregularidades en nombramientos

Bucaramanga

Por posibles irregularidades en la creación de nuevos cargos y en la expedición de resoluciones que, presuntamente, no contaban con el aval legal correspondiente, la Produraduría General de la Nación formuló cargos contra Kelly Paola Restrepo Amaya, quien fue nombrada directora de Indersantander en el año 2023.

De acuerdo con la investigación, en diciembre de ese año la entonces directora habría modificado la planta de personal sin tener la competencia para hacerlo y habría realizado nombramientos en provisionalidad sin la autorización previa de la junta directiva ni del gobierno departamental.

El Ministerio Público señaló que Restrepo Amaya debió abstenerse de nombrar a seis funcionarios, pues los estatutos de Indersantander establecen que este tipo de decisiones son responsabilidad exclusiva de la junta directiva.

Lea también: Dos muertos en menos de 24 horas tras accidentes en el anillo vial entre Girón a Floridablanca

Ante estos hechos, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta de la exfuncionaria como grave a título de culpa gravísima, al considerar que, con conocimiento de los estatutos y procedimientos internos, tenía la obligación de gestionar las autorizaciones necesarias antes de realizar cambios en la planta de personal.