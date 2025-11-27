Noviembre y diciembre los dos meses con menores índices de donación de sangre en Bogotá

Bogotá

A diario, en Bogotá, se necesitan 667 donantes aproximadamente para cubrir la demanda hospitalaria. Alrededor de 20.000 personas deben donar sangre cada mes para poder atender a más de 7.000 pacientes que requieren transfusiones. Además, algunos componentes sanguíneos, como las plaquetas, solo duran cinco días, por lo que la donación debe ser constante y responsable.

Durante este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se estará desarrollando la 31° Jornada Distrital de Donación de Sangre, actividad liderada por la Secretaría Distrital de Salud, con la cual se busca asegurar las reservas de sangre y hemocomponentes para la época de Fin de Año, así como fortalecer la cultura de donación en Bogotá.

“Invitamos a toda la ciudadanía a donar sangre este fin de semana y siempre que puedan hacerlo. Cada aporte puede marcar la diferencia para salvar la vida de cientos de pacientes que, diariamente, requieren transfusiones en nuestras clínicas y hospitales”, aseguró Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud.

Durante los dos días de Jornada, los ciudadanos podrán acercarse a 16 puntos fijos y 32 puntos extramurales de donación de sangre, distribuidos estratégicamente en diferentes localidades de Bogotá, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.