Noviembre y diciembre los dos meses con menores índices de donación de sangre en Bogotá
Según el reporte de la Secretaría de Salud, en el año 2024 la reducción de donaciones fue del 8% y por eso desde el distrito hacen un llamado a participar de la jornada del 29 y 30 de noviembre.
Bogotá
A diario, en Bogotá, se necesitan 667 donantes aproximadamente para cubrir la demanda hospitalaria. Alrededor de 20.000 personas deben donar sangre cada mes para poder atender a más de 7.000 pacientes que requieren transfusiones. Además, algunos componentes sanguíneos, como las plaquetas, solo duran cinco días, por lo que la donación debe ser constante y responsable.
Durante este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se estará desarrollando la 31° Jornada Distrital de Donación de Sangre, actividad liderada por la Secretaría Distrital de Salud, con la cual se busca asegurar las reservas de sangre y hemocomponentes para la época de Fin de Año, así como fortalecer la cultura de donación en Bogotá.
“Invitamos a toda la ciudadanía a donar sangre este fin de semana y siempre que puedan hacerlo. Cada aporte puede marcar la diferencia para salvar la vida de cientos de pacientes que, diariamente, requieren transfusiones en nuestras clínicas y hospitales”, aseguró Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud.
Durante los dos días de Jornada, los ciudadanos podrán acercarse a 16 puntos fijos y 32 puntos extramurales de donación de sangre, distribuidos estratégicamente en diferentes localidades de Bogotá, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.