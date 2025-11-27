‘Mon Laferte, Te Amo’ un documental que revela una faceta inédita de la artista chileno-mexicana

Hace unos días se llevó a cabo en el Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada la versión número 26 de los Latin Grammy 2025. Entre los principales ganadores estuvo el duo CA7RIEL & Paco Amoroso, Bad Bunny, Alejandro Saenz, Karol G entre otros.

Este año los premios contaron con 60 categorías que incluyeron diversos campos como el general, pop, urbano, rock, tropical y regional mexicano, entre otras. También tuvo en cuenta el lado audiovisual respecto a los videos musicales.

Una de esas categorías fue “Mejor Video Musical Versión Larga”, en la que el documental ‘Mon Laferte, Te Amo’, estuvo nominado. La cinta revela una faceta inédita de la artista chileno-mexicana Mon Laferte, mostrando el equilibrio entre su vida personal, la maternidad y la creación artística.

El productor y periodista chileno Javier Villarreal, contó en Lo Más Caracol como fue trabajar con Mon Laferte durante la filmación del documental “ella siempre quiso contar su historia desde el primer hasta el último día de rodaje, fue un proceso muy fluido, ella participó en el montaje de arte, la verdad hizo muy pocos cambios durante el proceso. En general estuvo abierta a todo y por ello el gran resultado”, aseguró Villarreal.

El film que se encuentra en la plataforma Netflix, con una duración de una hora y 17 minutos, presenta dos líneas de tiempo: el presente de Mon Laferte entre giras y maternidad, y su pasado marcado por carencias, resiliencia y una pulsión creativa amplia.