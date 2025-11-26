Caos en Washington: tiroteo cerca a la Casa Blanca genera pánico

Miembros del Servicio Secreto de EE. UU. y otras agencias del orden público responden a un tiroteo cerca de la Casa Blanca el 26 de noviembre de 2025 en Washington, D. C. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

Este miércoles, en horas de la tarde, se produjo un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington.

De acuerdo con la secretaria de seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, al menos dos agentes se encuentran heridos, tras ser impactados por las balas.

Lea también: Casa Blanca estaría planeando un contacto directo entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro

“Únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C.”, dijo Noem.

Entre tanto, la Casa Blanca está pendiente de la situación, monitorea activamente la situación y ya le informaron al presidente Donald Trump de lo ocurrido.