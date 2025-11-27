Líder Emberá pide $200 millones de pesos para desocupar el Parque Nacional en Bogotá

Bogotá D.C

Ante el nuevo intento por parte de la comunidad indígena Emberá de tomarse el Parque Nacional, la Consejería de Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación identificó al vocero que estaría detrás de esta vía de hecho. Se trata de Jairo Borocuara, quien además ha cobrado dinero por desocupar el Parque Nacional.

“Al vocero se le brindó oferta de recibirle en territorio de la autoridad Embera. Sin embargo, decidió no aceptarla y afirmó que dejaría el Parque Nacional si le entregaban $200 millones. Adicional, indicó qué, de no recibir el recurso solicitado, él y los demás integrantes no se retirarán del Parque”, indicaron desde la entidad.

La entidad identificó a las personas que permanecen frente al Parque Nacional:

De 26 personas que participan en la vía de hecho, 17 son mayores de edad (16 con cédula de ciudadanía y una persona aún con tarjeta de identidad). De estos, 11 han sido identificados por la comunidad como jefes de hogar.

“En particular, el señor Jairo Borocuara fue acompañado con la medida de alojamiento transitorio por 8 meses, en modalidad de arriendo familiar, luego del retorno adelantado desde el Parque Nacional el 8 de septiembre de 2024″, precisó la Consejería.

Además, la Unidad Para Las Víctimas informó que este hombre fue acompañado en procesos de retorno en 2021, recibió ayuda humanitaria de emergencia en 2025 y, también, cobró el monto de la indemnización administrativa por el desplazamiento forzado en 2025.

Este líder también estuvo detrás de las vías de hecho el pasado 13 de noviembre, cuando se tomaron las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno.