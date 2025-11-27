Las caldenses Daniaan Zea y Marty Monar, obtuvieron diploma en los Juegos Sordolímpicos en Japón

Como una hazaña califica Sandra Milena Henao, entrenadora departamental de tenis de mesa sordolímpico, lo logrado por las caldenses Daniaan Zea y Marty Monar, quienes por primera vez participan en unas justas de estas características. El equipo de dobles conformado por este par de mujeres ganaron un partido en dobles, lo que demuestra la importancia de la preparación apoyado por el Ministerio del Deporte.

Le puede interesar: Por vientos fuertes casa se desploma en zona rural del municipio de Anserma, Caldas

“Para nosotros era una hazaña ganar un partido, hacer algo de juego a estas competidoras que a nivel de continental son tan fuertes entre ellos, puesto que juegan circuitos y, realmente, acá en América no lo hacemos por la poca cantidad de deportistas. Al enfrentar a esos titanes es una hazaña, este diploma es como el premio porque en los cuadros de eliminación sencilla pasaron, ganaron dos partidos, respectivamente, entonces es muy satisfactorio para el trabajo. El equipo de dobles fue el único que ganó al menos un juego, ahora el ministerio se da cuenta que hay que apoyar el tenis de mesa para lograr importantes victorias en los juegos del 2029”.

Le puede interesar: Por vientos fuertes casa se desploma en zona rural del municipio de Anserma, Caldas

A pesar de las dos victorias, China y Japón, fuertes selecciones en la disciplina, ocuparon los primeros lugares clasificando a la siguientes fases, opción que no logró el combinado nacional. Asimismo, la entrenadora se refiere a Kevin Ayala, el otro caldense que disputó los juegos de forma individual, pero no tuvo suerte en el cuadro asignado.

Le puede interesar: “El reto es alcanzar 5.000 estudiantes en la facultad de IA en Caldas”: Carina Murcia, ministra TIC

“Eran 11 países participantes, esto es de suerte en muchas ocasiones. Nos tocó en el grupo una selección fuerte como Polonia. China y Japón en otro cuadro nos facilitó avanzar, compartimos grupo con Hong Kong y estamos preparados para grandes cosas. Ahora nos enfocamos en los juegos en 2027. El caso de Kevin, campeón nacional, no contó con la misma suerte, porque le tocó contra alemanes y japoneses, entonces todo esto hace parte del deporte”, comenta la entrenadora Sandra.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

En el conjunto nacional, también participaron representantes de la Selección Bogotá, quienes ganaron diploma sordolímpico. Ahora el objetivo es la preparación y clasificación a los Juegos Paranacionales 2027.