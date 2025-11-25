Por vientos fuertes casa se desploma en zona rural del municipio de Anserma, Caldas

Manizales

En la vereda La Floresta, zona rural del municipio de Anserma, una pareja sobrevivió de manera milagrosa al desplome total de su vivienda durante la madrugada . Los vientos fuertes ocasionaron este hecho , en este momento la unidad de gestión de riesgo atiende la situación

“Ellos nos informan que se presentaron fuertes vientos, no se presentó lluvia como tal intensa, pero se presentaron fuertes vientos, lo cual generó que se realizara o que se presentara pues el desplome de esta vivienda. Hay que tener en cuenta de que la vivienda está construida en material mixto, la mayoría en guadua, la cual pues debido al tiempo de construcción y al mantenimiento de la misma pues también estaba presentando ya deterioro estructural.”, dijo María Teresa Romero de la Unidad de Gestión de Riesgo de Anserma.

La casa, de construcción mixta y habitada por Carlos Alberto Correa y su esposa Alba, quedó completamente en el suelo, dejando a la pareja prácticamente sin pertenencias. La mayoría de los enseres resultaron destruidos. Según contaron, se salvaron porque el día anterior habían decidido cambiar de habitación y ubicar allí su cama; aunque ese espacio también resultó afectado, fue lo que les permitió sobrevivir.

El reporte fue trasladado de inmediato a la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Anserma, que confirmó tener conocimiento de la situación y anunció el envío de organismos de socorro a la vereda