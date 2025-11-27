Bogotá

La PTAR Rio Bogotá será ampliada debido a la expansión Urbana

La CAR Cundinamarca y el municipio de Ricaurte firmaron un convenio para ampliar la PTAR río Bogotá y construir un nuevo colector sanitario, una obra clave ante el aumento de caudal.

Bogotá /Cundinamarca

Explicaron desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- que, junto al municipio de Ricaurte y la Empresa de Servicios Públicos ALCARI S.A.S. E.S.P. firmaron el Convenio Interadministrativo que permitirá ejecutar la construcción de las obras complementarias con la ampliación de la PTAR Río Bogotá y la construcción del Colector Sanitario Bosques de Peñalisa, que permitirá fortalecer la infraestructura ambiental y sanitaria de Ricaurte, optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales y reducir los vertimientos al río Bogotá.

Con una inversión superior a los $10.000 millones, cofinanciados entre las tres entidades, la CAR aportó el 96% donde actuará como entidad cofinanciadora y autoridad ambiental supervisora del proceso, mientras que ALCARI S.A.S. E.S.P. será la ejecutora encargada de contratar las obras y la interventoría.

“Con esta inversión y con el trabajo articulado entre la CAR, el municipio de Ricaurte y ALCARI, seguimos avanzando en la recuperación integral del río Bogotá. La optimización de la PTAR y la construcción del nuevo colector nos permitirá responder al crecimiento urbano del municipio, garantizar un tratamiento más eficiente de las aguas residuales y mejorar el saneamiento básico de toda la región. Este es un paso más en nuestro compromiso por un territorio más limpio, sostenible y resiliente”, afirmó Alfred Ballesteros, director general de la CAR.

El proyecto también contempla la construcción del Colector Sanitario Bosques de Peñalisa, una obra de 1.100 metros lineales con diámetros entre 600 y 900 milímetros. El colector conectará los sectores de Bosques de Peñalisa, Versalles, Portal de Peñalisa, José María Córdoba y Togorama con el interceptor El Yulo, garantizando la recolección y conducción adecuada de las aguas residuales hacia la PTAR.

