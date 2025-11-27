Gobernador Yamil Arana entregó motocarros a coteros de Magangué, Bolívar

Cumpliendo su compromiso con las comunidades afectadas por la construcción del nuevo Gran Malecón del Río, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, lideró la entrega de activos productivos a cientos de coteros que durante décadas trabajaron en el muelle de Magangué.

La iniciativa, considerada un acto de dignificación y reconstrucción económica, incluye motocicletas, motocarros, herramientas comerciales, equipos gastronómicos, mobiliario y otros elementos destinados a fortalecer las actividades tradicionales de estas familias y facilitar su adaptación a la nueva dinámica turística del municipio.

Arana destacó que esta entrega simboliza una oportunidad real para que los coteros puedan retomar sus oficios y potenciar nuevos modelos de negocio:

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con quienes han sido pieza clave en la historia económica de Magangué. Esta es una inversión para que sigan adelante, con herramientas modernas y proyectos de vida renovados”, expresó el mandatario.

Inversión y alcance

El programa contó con una inversión de $2.500 millones, con la que se benefició a 618 personas y se fortalecieron 19 nuevas unidades productivas, cada una con su respectivo plan de negocios y acompañamiento técnico.

Activos productivos entregados

Los beneficiarios recibieron herramientas y equipos para actividades comerciales, gastronómicas, logísticas y de servicios. Entre estos:

• 66 motocicletas para domicilios.

• 30 motocarros para carga ligera, reciclaje y transporte de insumos por vía fluvial.

• Bonos para adquirir insumos de construcción y ferretería.

• Equipos comerciales: congeladores, neveras, estanterías, ventiladores, mesas plásticas, plantas eléctricas, computadores, vitrinas térmicas, procesadores de naranja, freidoras, vitrinas exhibidoras, entre otros.

Apuesta por la reactivación económica

Con esta entrega, la Gobernación de Bolívar avanza en la reconstrucción de los proyectos de vida de las comunidades que por años hicieron parte del motor económico del muelle. El acompañamiento incluirá capacitación, apoyo en comercialización y estrategias de promoción para garantizar la sostenibilidad de los nuevos emprendimientos.

La administración departamental reafirmó que esta inversión es una pieza clave para que Magangué ingrese fortalecida a su nueva etapa de desarrollo turístico, social y económico.