En Huila prueban una nueva técnica en orina para detectar el VPH en mujeres.

Alianza con la Secretaría de Salud del Huila y la Fundación SalBo Foto: Redes

Neiva

El Huila enfrenta cifras preocupantes de cáncer de cuello uterino, con municipios que superan los 52 casos por cada 100.000 mujeres. “Es una enfermedad prevenible que aún cobra siete vidas al día en Colombia”, advirtió Berta Liliana Borrero, presidenta de la Fundación Salvo, durante la presentación del proyecto en Neiva.

La iniciativa busca validar la detección del VPH mediante una muestra de orina, un método menos invasivo que la citología. “Muchas mujeres no acceden al examen tradicional por incomodidad o distancia”, explicó Sandra Janeth Perdomolara, investigadora de la Universidad El Bosque. El estudio inicia con 600 mujeres de Neiva, Campoalegre y población indígena.

El proyecto responde a que solo el 40% de las mujeres en Colombia accede a pruebas diagnósticas. “La muestra de orina podría tomarse desde casa y enviarse fácilmente, permitiendo un diagnóstico rápido”, afirmó Perdomo Lara. La Fundación Salvo acompañará la toma de muestras en territorio para garantizar la validación científica.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de Cáncer Cervical, UNICEF, OMS y Fundación Bill & Melinda Gates. Con ello se busca acercar la ciencia a la comunidad, facilitar diagnósticos y reducir la mortalidad por esta enfermedad prevenible en el departamento.