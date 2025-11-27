El Pulso del Fútbol 27 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre la tercera fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana.
¿No es tan bueno Nacional como parecía?
42:39
Nacional vs Junior: entre insultos, Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez calentaron el partido / Getty Images y Colprensa
En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el empate entre Nacional y Junior, por la tercera fecha del cuadrangular A. José dijo: “Para mí lo único que le faltó a Nacional fue vulnerar el planteamiento defensivo de Junior, y su falta de eficacia”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo si esperaba más de Nacional, no me gustó el partido ante América, Medellín y Junior. Creo que el tema de la eficacia tiene que ver con Alfredo Morelos, a quién se le ha ido cerrando el arco”.
