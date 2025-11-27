El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol 27 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre la tercera fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana.

Nacional vs Junior: entre insultos, Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez calentaron el partido / Getty Images y Colprensa

Juan Cedeño

¿No es tan bueno Nacional como parecía?

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el empate entre Nacional y Junior, por la tercera fecha del cuadrangular A. José dijo: “Para mí lo único que le faltó a Nacional fue vulnerar el planteamiento defensivo de Junior, y su falta de eficacia”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo si esperaba más de Nacional, no me gustó el partido ante América, Medellín y Junior. Creo que el tema de la eficacia tiene que ver con Alfredo Morelos, a quién se le ha ido cerrando el arco”.

