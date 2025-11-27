El Pulso del Fútbol 27 de noviembre de 2025

Nacional vs Junior: entre insultos, Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez calentaron el partido / Getty Images y Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el empate entre Nacional y Junior, por la tercera fecha del cuadrangular A. José dijo: “Para mí lo único que le faltó a Nacional fue vulnerar el planteamiento defensivo de Junior, y su falta de eficacia”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo si esperaba más de Nacional, no me gustó el partido ante América, Medellín y Junior. Creo que el tema de la eficacia tiene que ver con Alfredo Morelos, a quién se le ha ido cerrando el arco”.

