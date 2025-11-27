Desmantelan red de extorsión “Rodrigo Cadete” en Huila y Caquetá; capturan a su cabecilla.

Neiva

La operación “Cadete”, articulada entre GAULA Élite, Seccional de Inteligencia, Ejército y Fiscalía, desmanteló la estructura criminal “Rodrigo Cadete” en Huila y Caquetá. Cuatro personas fueron capturadas, incluida alias “La Doctora”, cabecilla principal de la red de extorsión.

Alias “La Doctora” controlaba las finanzas y el territorio, además de mantener vínculos con cabecillas de alto rango”, explicó el Coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Extorsión. La investigación señaló que lideraba extorsiones, reclutamiento forzado y acciones contra la Fuerza Pública.

Alias “El Gallero”, “La Cantinera” y “El Guardián” eran responsables de dinamizar las extorsiones sobre comerciantes, ganaderos y agricultores en varios municipios del Huila y zonas limítrofes con Caquetá.

Con estas capturas, se debilita la estructura del Bloque “comandante Jorge Suárez Briceño”, limitando su capacidad criminal. “Esta operación reafirma nuestro compromiso con la defensa de la vida y la tranquilidad de los colombianos”, afirmo el coronel.