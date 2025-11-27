Denuncian presuntas estafas de constructora en el proyecto Remansos de los Patriotas, Tunja

La decisión se tomó tras recibir más de 40 quejas formales de ciudadanos que aseguran haber firmado promesas de compraventa y entregado anticipos económicos, sin que la empresa cumpliera con la entrega de las viviendas ni respondiera a los requerimientos oficiales.

Según la Resolución No. 1543 del 2025, los compradores denuncian incumplimientos contractuales reiterados y la falta de avances en las obras. El alcalde de Tunja, Mikhail Klasnov, se comprometió con los ciudadanos de que todos recibirán sus viviendas.

“Quiero hablarles con sinceridad, estoy aquí para defender sus derechos. Más de 40 familias nos contaron que en la Urbanización Remanso de los Patriotas hubo promesas de venta que no se cumplieron, retrasos en la obra y falta de respuesta por parte de la constructora”.

Anunció una serie de medidas para proteger a los compradores.

“Tomé una decisión clara, abrimos una actuación de control, pedimos todos los informes técnicos, jurídicos y financieros y programamos una visita de inspección para el 2 de diciembre de 2025. Mi compromiso es simple, cada familia debe recibir la vivienda que le ofreció, no los vamos a dejar solos”.

El proceso contra la constructora se sustenta en la Ley 66 de 1968, que regula la enajenación de inmuebles destinados a vivienda y faculta a las autoridades para intervenir cuando se presentan conductas irregulares, como la recepción de anticipos sin garantías, la violación de estatutos, la negativa a rendir cuentas o el manejo inseguro de los negocios. La norma también permite, en casos graves, la toma de posesión de los bienes y haberes de la empresa y su liquidación.