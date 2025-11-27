Daniel Quintero denunció al presidente del Concejo de Medellín por los señalamientos en su contra

Bajo la lupa del exalcalde de Medellín, está Sebastián López, el actual presidente del Concejo de Medellín, por los señalamientos que ha hecho en su contra.

A través de un video, Daniel Quintero, anunció que acudió a acciones penales en contra del presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, pues lo ha tratado de ladrón, bandido y hasta corrupto.

“He interpuesto denuncia penal y disciplinaria por estos hechos ante la Fiscalía y ante el señor procurador. ¿Hasta cuándo?”, dijo el exalcalde de Medellín tras ratificar en qué hay que ponerle fin a la violencia policía a través de las redes sociales.