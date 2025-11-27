Daniel Quintero denunció al presidente del Concejo de Medellín por los señalamientos en su contra
El exalcalde denunció penalmente a Sebastián López, y pidió a la Procuraduría que lo investigue.
Bajo la lupa del exalcalde de Medellín, está Sebastián López, el actual presidente del Concejo de Medellín, por los señalamientos que ha hecho en su contra.
A través de un video, Daniel Quintero, anunció que acudió a acciones penales en contra del presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, pues lo ha tratado de ladrón, bandido y hasta corrupto.
“He interpuesto denuncia penal y disciplinaria por estos hechos ante la Fiscalía y ante el señor procurador. ¿Hasta cuándo?”, dijo el exalcalde de Medellín tras ratificar en qué hay que ponerle fin a la violencia policía a través de las redes sociales.