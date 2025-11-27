Cuatro proyectos de movilidad sostenible en Bogotá se financiarán a través de Bonos Verdes

Bogotá D.C

Durante el Congreso Nacional de la Infraestructura celebrado en Cartagena, la Alcaldía de Bogotá anunció que con la emisión del primer Bono Verde se financiarán 4 importantes proyectos de movilidad sostenible.

Vale recordar que el bono, anunciado hace unos días, es por un monto cerca a los $2.3 billones de pesos y estarán destinados a financiar proyectos como: la nueva troncal de la Calle 13, la segunda línea del Metro , el cable aéreo Potosí y el cable aéreo de San Cristóbal.

“Es la primera ciudad en Latinoamérica con Bonos Verdes y es la emisión de Bonos Verdes más grande de una ciudad de todas las Américas”, destacó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Estos recursos no solo irán destinados a proyectos de infraestructura o movilidad, sino también en protección del medioambiente.

“Estamos trabajando con proyectos innovadores que van a permitir que no solamente tengamos garantía de agua en los próximos 33 años, como ya lo anunciamos, sino que ampliemos ese espectro y logremos garantizar el agua”, aseguró Galán.

La ciudad ya ha logrado la puesta en operación del séptimo tren de tratamiento y la energización de la estación eléctrica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc , obra que fortalece el sistema de abastecimiento de la ciudad y que garantizará el agua potable hasta el año 2058.

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea en Colombia , François Roudié, comentó que “Colombia ha sido el primer país de América Latina en adoptar una taxonomía verde similar a la de la Unión Europea, lo que facilita la inversión y refleja la estrecha cooperación en materia de finanzas verdes. Esperamos que estas inversiones extranjeras y multilaterales puedan ayudar a movilizar más inversiones colombianas.”