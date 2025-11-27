Concejal de Filandia, Quindío denunció amenazas en su contra. Desde la alcaldía rechazaron el hecho

Armenia

El caso se registró en la mañana de este jueves 27 de noviembre donde el concejal del municipio de Filandia, Yeison Agudelo recibió audios intimidatorios en su celular.

En diálogo con Caracol Radio dio a conocer la situación donde a través de audios de WhatsApp le manifestaron “Vamos por usted gonorrea, hijueputa” y en el otro “sigue usted gonorrea, hijueputa”.

Aseguró que son amenazas alarmantes que lo ponen en alerta por lo que fueron activadas las rutas correspondientes para su protección.

Enfatizó que es alta la preocupación puesto que es una persona dada al pueblo y con nadie tiene problema por eso espera prontamente se esclarezca el hecho ya que fue expuesto también en el Concejo Municipal.

Asimismo, mencionó que después de recibir los audios también recibió varias llamadas a las que hizo caso omiso por el temor de que estén relacionadas con las amenazas. Resaltó que es un caso poco común en el municipio puesto que allí prima la tranquilidad y seguridad por lo que se encienden las alarmas con este tipo de acciones.

“Entonces, es una situación que lo pone a uno en alerta de verdad, pues yo activé las rutas ya como los conductos regulares informando al padrino de la Policía, lo puse al tanto de la situación y solicité además el acompañamiento de la patrulla", manifestó.

Dijo que el pensar diferente no puede ser una razón para que se generen estos hechos en el municipio. Además, resaltó que no solo es concejal sino líder deportivo por las labores sociales que ha desarrollado incluso cuenta con un gimnasio por lo que se ha ganado un importante reconocimiento.

Comunicado alcaldía de Filandia

Desde la alcaldía del municipio emitieron un comunicado donde señalan: “La alcaldía expresa su total rechazo a las amenazas recibidas al concejal Yeison Agudelo. Cualquier acto de intimidación que atente contra quienes ejercen funciones públicas o contra cualquier habitante será condenado de manera categórica. La administración reitera su disposición con las autoridades para el esclarecimiento de este caso y su compromiso con la protección de la vida”.