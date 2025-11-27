‘Código azul’: Juliana Maz lanza su nuevo libro que redefine el concepto de sanar

Código azul, la más reciente obra de la escritora Juliana Maz, es una propuesta literaria que cuestiona las ideas sobre lo que significa sanar. Lejos de ofrecer mensajes de consuelo, el libro se enfoca en las zonas más profundas y complejas de la experiencia humana.

También, esta obra se enfoca como un relato que no evita el dolor, la incertidumbre ni la fragilidad, sino que las enfrenta con una mirada de fuerza.

“Este libro es la voz de quienes han atravesado múltiples pérdida utilizando la literatura como herramienta para abrir la memoria y abrazar el presente”, dijo la autora a Caracol Radio.

El lanzamiento de este libro coincide de manera significativa con la conmemoración del cumpleaños de Sergio David Urrego Reyes y la inauguración de la nueva casa cultural, sede de la Fundación Sergio Urrego, quién recordemos fue un estudiante que se suicidó tras ser víctima de homofobia.

Como homenaje al arte, diversos artistas de distintas expresiones se sumarán al evento, aportando sus obras como un acto de sensibilidad, memoria y apoyo a esta causa.