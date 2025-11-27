¿Cobros ocultos en servicios públicos?: Representante denuncia tarifa no reportada en todo el país

El representante a la Cámara de Santander, Cristian Avendaño, realizó una denuncia en 6AM de Caracol Radio, por cobros adicionales en los servicios públicos, sin la autorización de algunos usuarios en Colombia.

De acuerdo con el represente todo empezó con la denuncia de una persona en Barrancabermeja, Santander, sobre un cobro adicional que le estaba llegando en el recibo de la luz, lo que generaba un incrementando el valor del mismo.

Avendaño destacó que empezaron con la indagación a ESSA en casa, que es la electrificadora en Santander, y encontraron que se trata de un esquema de seguros de vida, seguros fúnebres que, de acuerdo con los algunos usuarios no autorizaron.

Lea también: Se inaugura primera comunidad con energía solar que beneficiará a firmantes de paz

Ciudades en las que se está generando este cobro adicional

La situación no solo se remonta en esta parte de Santander , pues en ciudades como Cali, Cartagena en factura de Afinia con “Protege tu mundo” un seguro, en Tolima, Celsia con seguros SPS, Cúcuta con “Hogar y protección”.

“En todo el país venido recibiendo denuncias de cobros que la gente no autorizó o que no se sabe cómo fue el proceso y si le están cobrando. Por esta razón, hicimos un canal de denuncia, estamos indagando con las empresas, les enviados solicitudes de información, incluso una de ellas ya me buscó para tener una reunión porque le tienen que dar una solución a las personas que les realizaron el cobro de manera irregular. Esta es una situación bastante peligrosa porque se trata del bolsillo de las personas” afirmó el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño.

En este orden de ideas, se recomiendo a todos los colombianos no solamente cumplir con el pago del recibo, sino también mirar en detalle las razones de cobro que se le realiza a cada usuario.

Otras noticias: Lista de conductores que recibirían 8 millones por el SOAT: requisitos y paso a paso para reclamarlo

Superintendencia ya tiene conocimiento del cobro irregular en recibos públicos

De acuerdo con la denuncia del representante, la situación ya fue tramitada a la Superintendencia y además, enviaron solicitudes a todas las empresas de las cuales llegaron denuncias para que respondan cuáles son los convenios por los que se estarían realizando estos cobros.

“Estamos esperando que la Superintendencia se pronuncie al respecto y en caso de no hacerlo, estamos dispuesto a llevarlo a un debate de control político al congreso de la república, porque tienen que responder y preparar un proyecto de Ley, ya que aparentemente no hay un tipo de reglamentación rigurosa para que realicen este cobro adicional en los recibos” Enfatizó el representante.