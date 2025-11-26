Se inaugura primera comunidad con energía solar que beneficiará a firmantes de paz

Bogotá

Más de 200 familias firmantes de paz del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Pondores, Guajira, se beneficiarán de un nuevo sistema de generación solar, desarrollado con el apoyo y financiación del Gobierno de la República de Corea, mediante una donación de más de 9 millones de dólares.

Esta intervención permitirá mejorar las condiciones de vida y fortalecer los procesos de reincorporación social y económica mediante el acceso a energía limpia y continua. El proyecto cuenta con una moderna planta solar que integra una mini granja, un robusto sistema de baterías y un avanzado módulo de monitoreo.

Para inicios de 2026, la comunidad energética estará plenamente consolidada, como resultado del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la República de Corea y firmado por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional representa un paso estratégico en la construcción de modelos energéticos sostenibles y de paz para el país.

Este impulso energético se traduce directamente en el fortalecimiento de las unidades productivas de los firmantes de paz de las antiguas Farc, ganadería, piscicultura y confecciones, donde la energía limpia se convierte en un pilar estratégico para el desarrollo económico local y la sostenibilidad de sus iniciativas de reincorporación cuando se cumplen 9 años del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las entonces Farc.