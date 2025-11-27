Cartagena

Champeta, reconocida por el ministerio como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

Este logro histórico corona más de dos décadas de lucha comunitaria y trabajo institucional

La Alcaldía Mayor de Cartagena celebra la aprobación oficial del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Conjunto de Expresiones Culturales asociadas a la Champeta del Caribe colombiano, declarándola Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Este logro histórico corona más de dos décadas de lucha comunitaria y trabajo institucional liderado por la Fundación Roztro y el Comité de Salvaguardia del Patrimonio Champeta.

El PES, que contó con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC, recibió el aval del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, reconociendo el valor cultural, social e histórico de esta manifestación emblemática de la identidad cartagenera y caribeña.

Durante la sesión de aprobación, Rafael Escallón Miranda, magíster en patrimonio cultural e historiador, presentó el sustento técnico del PES, destacando que este documento es el resultado de un proceso colectivo que ha involucrado a más de 7.300 personas, cientos de artistas y miles de participantes en encuentros, festivales y mesas de trabajo.

“Hoy celebramos un reconocimiento, la reparación histórica de las comunidades afro y populares. El proceso es un ejercicio permanente de creación, memoria y organización. Las voces legítimas de portadores y portadoras han sido escuchadas y valoradas”, afirmó Escallón durante la sesión.

El PES aprobado se estructura en cuatro líneas de acción que garantizan su salvaguardia integral:

1. Integralidad cultural (música, danza, contexto social y lenguaje)

2. Universos materiales, simbólicos y comunitarios (cultura picotera, oficios, espacios físicos)

3. Festival Afro Caribe de Música Champeta como eje articulador

4. Memoria y transmisión de saberes (Museo Decolonial, Emisora Comunitaria, Centro de Memoria)

El proceso contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Cartagena a través del IPCC, representantes de Asomusichampeta, Asodanzachampeta, Asobacar, las Mesas Territoriales Departamentales Permanentes de la Cultura Picotera Asociada, así como de ICULTUR e instituciones académicas como Unimagdalena, UNIBAC, Universidad de San Buenaventura, CUN, UNAD y la Universidad del Patrimonio Cultural Juan José Nieto Gil. También estuvieron presentes de las Emperadoras de la Champeta, la Casa Rosada, el picó Gran Platino y líderes comunitarios como Shirly Pérez (palenquera), Charles King, Julio Londoño, Ralphy Polo y Luis Felipe ‘Negro Sampler’ Hernández.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la importancia de este logro: “Hoy es un día histórico para Cartagena. La aprobación del PES no solo reconoce la champeta como patrimonio nacional, sino que garantiza su protección y promoción para las futuras generaciones. Desde el IPCC seguiremos articulando todos los esfuerzos para su implementación efectiva”.

El alcalde Dumek Turbay se unió a la celebración: “Este reconocimiento representa un triunfo de la cultura popular y la diversidad que caracteriza a nuestra ciudad. La champeta, con su riqueza sonora y comunitaria, es y seguirá siendo un símbolo de la identidad cartagenera”.

El evento de aprobación contó con la participación de voceros históricos como Viviano Torres “Ane Swing”, presidente de Asomusichampeta, Josué Moreno y Óscar Gamboa, artistas defensores de la champeta.

Con la aprobación del PES, el IPCC y el Comité de Salvaguardia iniciarán la implementación inmediata de las acciones definidas, asegurando que este reconocimiento se traduzca en oportunidades reales para las comunidades portadoras de este patrimonio vivo.

