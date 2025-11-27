Champeta, reconocida por el ministerio como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

La Alcaldía Mayor de Cartagena celebra la aprobación oficial del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Conjunto de Expresiones Culturales asociadas a la Champeta del Caribe colombiano, declarándola Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Este logro histórico corona más de dos décadas de lucha comunitaria y trabajo institucional liderado por la Fundación Roztro y el Comité de Salvaguardia del Patrimonio Champeta.

El PES, que contó con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC, recibió el aval del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, reconociendo el valor cultural, social e histórico de esta manifestación emblemática de la identidad cartagenera y caribeña.

Durante la sesión de aprobación, Rafael Escallón Miranda, magíster en patrimonio cultural e historiador, presentó el sustento técnico del PES, destacando que este documento es el resultado de un proceso colectivo que ha involucrado a más de 7.300 personas, cientos de artistas y miles de participantes en encuentros, festivales y mesas de trabajo.

“Hoy celebramos un reconocimiento, la reparación histórica de las comunidades afro y populares. El proceso es un ejercicio permanente de creación, memoria y organización. Las voces legítimas de portadores y portadoras han sido escuchadas y valoradas”, afirmó Escallón durante la sesión.

El PES aprobado se estructura en cuatro líneas de acción que garantizan su salvaguardia integral:

1. Integralidad cultural (música, danza, contexto social y lenguaje)

2. Universos materiales, simbólicos y comunitarios (cultura picotera, oficios, espacios físicos)

3. Festival Afro Caribe de Música Champeta como eje articulador

4. Memoria y transmisión de saberes (Museo Decolonial, Emisora Comunitaria, Centro de Memoria)

El proceso contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Cartagena a través del IPCC, representantes de Asomusichampeta, Asodanzachampeta, Asobacar, las Mesas Territoriales Departamentales Permanentes de la Cultura Picotera Asociada, así como de ICULTUR e instituciones académicas como Unimagdalena, UNIBAC, Universidad de San Buenaventura, CUN, UNAD y la Universidad del Patrimonio Cultural Juan José Nieto Gil. También estuvieron presentes de las Emperadoras de la Champeta, la Casa Rosada, el picó Gran Platino y líderes comunitarios como Shirly Pérez (palenquera), Charles King, Julio Londoño, Ralphy Polo y Luis Felipe ‘Negro Sampler’ Hernández.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la importancia de este logro: “Hoy es un día histórico para Cartagena. La aprobación del PES no solo reconoce la champeta como patrimonio nacional, sino que garantiza su protección y promoción para las futuras generaciones. Desde el IPCC seguiremos articulando todos los esfuerzos para su implementación efectiva”.

El alcalde Dumek Turbay se unió a la celebración: “Este reconocimiento representa un triunfo de la cultura popular y la diversidad que caracteriza a nuestra ciudad. La champeta, con su riqueza sonora y comunitaria, es y seguirá siendo un símbolo de la identidad cartagenera”.

El evento de aprobación contó con la participación de voceros históricos como Viviano Torres “Ane Swing”, presidente de Asomusichampeta, Josué Moreno y Óscar Gamboa, artistas defensores de la champeta.

Con la aprobación del PES, el IPCC y el Comité de Salvaguardia iniciarán la implementación inmediata de las acciones definidas, asegurando que este reconocimiento se traduzca en oportunidades reales para las comunidades portadoras de este patrimonio vivo.