Cayeron cuatro presuntos expendedores de drogas en Cartagena

En el marco de la estrategia integral contra el tráfico local de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el barrio Membrillal, sorprendido un jíbaro comercializando estupefacientes.

Uniformados de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a alias ‘el Armandito’, de 22 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 100 dosis de base de coca en el sector.

El indiciado, fue señalado por la comunidad de ser el responsable de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del barrio.

‘El Omar’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes.

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en la carrera 1 del barrio Marbella, fue capturado ‘el Omar’, con más de 50 dosis de base de coca, listas para ser distribuidas en el sector.

En el barrio Bocagrande, fue capturado alias ‘el Giovanny’ con más de 20 dosis de base de coca.

Durante operativos de registro y control, fue capturado ‘el Giovanny’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas más de 20 dosis de base de coca.

En Getsemaní, capturado ‘el Travieso’, con varias dosis de cocaína.

Uniformados de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a alias ‘el Travieso’, de 21 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 20 dosis de cocaína.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.467 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 598 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.